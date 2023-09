Άνοιξα το κουπόνι το πρωί της Παρασκευής και άρχισα να χαζεύω τα παιχνίδια και τις αποδόσεις του Σαββάτου. Κι ενώ τις προηγούμενες εβδομάδες είχα μεγάλη δυσκολία στο να ξεχωρίσω 3-4 ματς για το μπλογκ, αυτή τη φορά συνέβη το ανάποδο!

Στην αρχική διαλογή βγήκαν 15 σημεία! Ναι, ολογράφως δεκαπέντε! Σίγουρα αυτό οφείλεται στην πιο ολοκληρωμένη εικόνα που έχω πια από τις περισσότερες ομάδες. Με δεύτερη και τρίτη ματιά βέβαια τα μείωσα στα επτά. Εξ ου και ο τίτλος του σημερινού μπλογκ… «Είναι επτά, να τ’ αφήσω;», αναρωτήθηκα. Ε, και τα άφησα!

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΡΙΠΛΟ ΔΩΡΟ* ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ. ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ. ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

Σημεία, γκολ, combo και σκόρερ στον στοιχηματικό μου καμβά (σικ) για σήμερα Σάββατο. Φυσικά υπάρχουν προγνωστικά Τσάμπιονσιπ και προγνωστικά Αυστρίας, τα πρωταθλήματα με τα οποία κατά κύριο λόγο ασχολούμαι, αλλά όχι μόνο. Πάμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι (είναι μακρύ σας προειδοποιώ), αλλά πριν από αυτό να θυμίσω το ραντεβού μας στις 16:30 στο Telegram της KingBet για live bet & chat.

Λέστερ – Μπρίστολ Σίτι προγνωστικά

Αρχή από την αναμέτρηση Λέστερ – Μπρίστολ Σίτι. Ο Νάιτζελ Πίρσον, τεχνικός των «ρόμπινς» επιστρέφει σε μία έδρα που αγάπησε και αγαπήθηκε. Ο Άγγλος ήταν εκείνος που επανέφερε τη Λέστερ στην Πρέμιερ Λιγκ μετά από απουσία 10 ετών (2004-2014) και το 2015 τη άφησε στα χέρια του Κλάουντιο Ρανιέρι που την οδήγησε στην κορυφαία στιγμή της ιστορίας της, ένα χρόνο αργότερα.

Εντάξει αρκετά με την ιστορία, ας συγκεντρωθούμε στο στοιχηματικό κομμάτι. Η Λέστερ προέρχεται από μία πειστική εμφάνιση στην έδρα της Νόριτς (0-2) και συμπλήρωσε έξι νίκες σε επτά ματς (6-0-1). Μοναδική ήττα το 0-1 εντός από τη Χαλ, πριν από τη διακοπή. Το πάθημα θεωρώ έχει γίνει… μάθημα για την ομάδα του Μαρέσκα και η Λέστερ θα φτάσει στη νίκη, παρότι έχει απέναντί της μία Μπρίστολ Σίτι, αήττητη για τέσσερα ματς (2-2-0). Στο 2.15 ο άσος σε bet builder (για να πιάσουμε την πρώιμη) με το over 1,5.

Λιντς – Γουότφορντ προγνωστικά

Ο άσος της Λέστερ είναι το σημείο που πιστεύω περισσότερο από το σημερινό πρόγραμμα της Τσάμπιονσιπ, αλλά υπάρχουν κι άλλες επιλογές με τις οποίες μπορεί να γίνει παιχνίδι. Στο Λιντς – Γουότφορντ φερ’ ειπείν, δίνω προβάδισμα νίκης στους γηπεδούχους. Ωστόσο εδώ θα δεν θα ασχοληθώ με τον άσο. Υπάρχει κάτι άλλο που μου έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον.

Βαρόμετρο στην επίθεση του Φάρκε είναι πια ο Ζοέλ Πιρού (κεντρική φωτό). Ο 24χρονος Ολλανδός αποκτήθηκε από τη Σουόνσι στο τέλος του Αυγούστου με σκοπό να κουβαλήσει στο σκοράρισμα. Έχει ήδη πετύχει τρία σε τέσσερις συμμετοχές, όμως μεσοβδόμαδα κόντρα στη Χαλ «σίγησε». Πιστεύω σε πολλά ματς ο Πιρού θα κάνει τη διαφορά και το σημερινό είναι ένα από αυτά. Κόντρα στους «χόρνετς» μάλιστα είχε σκοράρει δις με τη φανέλα της Σουόνσι την περσινή σεζόν. Μπορεί να το επαναλάβει και φέτος. Μία θα είναι αρκετή και πληρώνει 2.50 για anytime. Και στο 7άρι πλέον να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της σεζόν. Μία σκέψη…

Μίντλεσμπρο – Σαουθάμπτον προγνωστικά

Το Μίντλεσμπρο – Σαουθάμπτον ίσως είναι και η μεγαλύτερη «τριπλή» από τα ματς στο Νησί σήμερα. Δεν βγαίνει εύκολα άκρη με δαύτες και όσο κι αν χτυπάω το κεφάλι μου, σε σημείο δεν καταλήγω. Μα, μου έχει καθίσει πολύ άσχημα το σερί που έχει χτίσει στο ξεκίνημα της σεζόν η Μπόρο.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΡΙΠΛΟ ΔΩΡΟ* ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ. ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ. ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

Συγκεκριμένα, έχει δεχτεί πρώτη γκολ και στα εννέα ματς που έχει δώσει στη σεζόν ως τώρα (7 στο πρωτάθλημα, 2 στο Λιγκ Καπ)! Μην ήρθε η ώρα να βάλει τέλος σε αυτό; Η Σότον προβληματίζει αμυντικά, καθότι διαθέτει πλέον τη χειρότερη άμυνα της Τσάμπιονσιπ και νομίζω είναι ευκαιρία. Οι «άγιοι» μάλιστα δέχτηκαν πρώτοι γκολ στα πέντε από τα οκτώ επίσημα που έχουν δώσει. Στο 2.00 η συγκεκριμένη επιλογή.

ΟΦΗ – Ατρόμητος προγνωστικά

Πέρασμα από Ελλάδα και το Ηράκλειο για την αναμέτρηση ΟΦΗ – Ατρόμητος. Μέρα με τη νύχτα οι εμφανίσεις των δύο ομάδων ως τώρα στη σεζόν. Οι Κρητικοί εντυπωσιάζουν, ενώ οι Περιστεριώτες απογοητεύουν. Δεν θα αργήσει νομίζω η μέρα που ο Κόουλμαν θα απολυθεί. Εντός έδρας ο ΟΦΗ μετρά ήδη 2/2 κόντρα σε Άρη και ΠΑΟΚ, μπορεί να… τριτώσει! Στο 2.10 ο άσος θεωρώ ότι έχει μεγάλη αξία, μιας και θα τον περίμενα στο 1.70 με αυτά που βλέπω στο χορτάρι…

Σάλτσμπουργκ – Μπλάου Βάις προγνωστικά

Και από τη δική μου πατρίδα, σε αυτή του Μότσαρτ. Σάλτσμπουργκ – Μπλάου Βάις το ένα από τα δύο παιχνίδια που θα ασχοληθώ από την Αυστρία σήμερα. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από σπουδαία εμφάνιση και νίκη 2-0 μέσα στη Λισαβόνα επί της Μπενφίκα, στην πρεμιέρα του Τσάμπιονς Λιγκ. Σαφώς η ψυχολογία τους είναι στα ύψη και θέλουν να επανέλθουν στις νίκες και εντός των τειχών, μετά το 2-2 με τη Στουρμ Γκρατς την προηγούμενη εβδομάδα.

Η Μπλάου Βάις σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί φόβητρο. Μετά βίας έχει μαζέψει πέντε βαθμούς στο πρωτάθλημα, κι αυτούς κόντρα στις ομάδες του επιπέδου της. Πέντε «άρπαξε» από τη Ραπίντ, τέσσερα από τη Στουρμ, αλλά μόλις δύο από τη ΛΑΣΚ. Να είναι τόσο ευγενικοί οι «ταύροι»; Χμ… Άσος από ημίχρονο σε bet builder με το over 2,5 σε απόδοση 2.15!

Τιρόλ – Βόλφσμπεργκερ προγνωστικά

Την ίδια ώρα διεξάγεται ο αγώνας Τιρόλ – Βόλφσμπεργκερ. Ένα ζευγάρι που έχει παράδοση στα πολλά γκολ. Συγκεκριμένα, στα 10 τελευταία ματς μεταξύ τους ανεξαρτήτως έδρας έχουν σημειωθεί 42 γκολ (8/10 over 2,5), ήτοι 4,2 γκολ ανά παιχνίδι. Φέτος η ΒΑΚ μετρά ήδη 5/7 over 2,5, ενώ η Τιρόλ εντός έδρας έχει 2/3 goal/goal + over 2,5. Κοινώς και βάζουν και δέχονται! Πάνω σε αυτό θα πατήσω και θα κυνηγήσω το ασιατικό Over 3.0 σε απόδοση 2.10, με επιστροφή πονταρίσματος στα τρία γκολ ακριβώς.

Σασουόλο – Γιουβέντους προγνωστικά

Τελειώνουμε, το υπόσχομαι! Τελευταία επιλογή της ημέρας από το Σασουόλο – Γιουβέντους. Έχουν αρχίσει να βρίσκουν ρυθμό οι «μπιανκονέρι». Χωρίς Ευρώπη στα πόδια τους, έχουν τη δυνατότητα να αφοσιωθούν στο καμπιονάτο και στην προσπάθεια που κάνουν για να κατακτήσουν το σκουντέτο. Αήττητη ως τώρα η ομάδα του Μαξ Αλέγκρι (3-1-0), μόνο στο 1-1 με την Μπολόνια, πέτυχε λιγότερα από δύο γκολ. Θετική η παράδοση με τη Σασουόλο, ενώ οι μεταξύ τους αναμετρήσεις εσχάτως έχουν αρκετά τέρματα. Παράλληλα, το κλίμα στους «νεροβέρντι» έχει χαλάσει μετά την ήττα με 4-2 από τη Φροζινόνε. Στο 2.17 το bet builder 2 + over 1,5 με πρώιμη πληρωμή στο 0-2…

Υ.Γ.1: Στις 16:30 τα λέμε στο Telegram της KingBet για live στοιχηματισμό έως τις 19:00. Σας περιμένω!

👉Τα καλύτερα προγνωστικά ποδοσφαίρου είναι καθημερινά στην Kingbet

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΡΙΠΛΟ ΔΩΡΟ* ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ. ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ. ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!