Τι ισχύει με Καμπελά και Φορτούνη;💥🔥

fortounis osfp

Τι ντόμινο εξελίξεων μπορεί να προκαλέσει η αποχώρηση του Γάλλου.

Ο Φορτούνης είναι στην Ελλάδα κάνεις διακοπές στο διάλειμμα του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας. Ο Καμπελά φτιάχνει βαλίτσες για να επιστρέψει στην Γαλλία και την Ναντ. Και πολλοί συνδύασαν τα δύο ενδεχόμενα.

Πάμε λίγο να σας πω τι συμβαίνει για να μην μπλέκετε με φήμες και σενάρια στις μεταγραφες ολυμπιακος. Έχουμε και λέμε. Η μεταγραφή του Καμπέλα στη Ναντ έχει τελειώσει. Την έχει επιβεβαιώσει και ο Καρεμπέ. Δεν χάθηκε και κάτι απλά μια λάθος που επιλογή που δεν στοίχισε και πολλά.

Ο Καμπελά ήταν ελεύθερος αποκτήθηκε δεν δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα δεν βοήθησε πάμε παρακάτω. Απλά ο Ολυμπιακός πλήρωσε κάποιους μισθούς.

Κομμάτι Φορτούνης. Σας το είπα και τις προάλλες. Το συμβόλαιο του λήγει το καλοκαίρι. Μπορεί να γίνει τώρα η δουλειά; Όχι σας λέω. Ο Φορτούνης θα το τελειώσει το συμβόλαιό του με την Αλ Καλίτζ και το καλοκαίρι θα εξετάσει πολύ σοβαρά την περίπτωση του επαναπατρισμού.

Και νομίζω πως θα γίνει η μεγάλη επιστροφή γιατί το θέλουν και οι δύο. Για την ώρα όμως δεν θα γίνει κάτι.

Και εξτρέμ δεν θα πάρει ο Ολυμπιακός; Η στην θέση του Καμπελά; Μαθαίνω πως σίγουρα υπάρχει η επιλογή του Πνευμονίδη για να πάρει κι άλλα ματς με την πρώτη ομάδα.

Για μεταγραφή δεν έχω ακούσει κάτι γιατί προτεραιότητα έχει ο στόπερ. Αλλά θα ρωτήσω και θα επανέλθω.

