Kingbet Kingbet

Τι γίνεται με Ζαγαρίτη και τις ελληνικές ομάδες!💣

zagaritis metagrafes

Ο μεγάλος τζόγος και ποια ομάδα προσπαθεί να τον κλείσει από τώρα.

O Παναθηναϊκός ψάχνει αριστερό μπακ. Ο Ολυμπιακός αν δεν ψάχνει για τον Γενάρη νομίζω θα ψάξει για το καλοκαίρι αριστερό μπακ. Η ΑΕΚ ίσως να ψάξει αριστερό μπακ.

Γενικά η θέση του αριστερού μπακ θα παίξει πολύ και τον Γενάρη και το καλοκαίρι στις μεταγραφές ελλάδα. Και υπάρχει ένας Έλληνας που κάνει φοβερό πρωτάθλημα φέτος και ήδη το όνομά του παίζει πολύ. Ποιος είναι αυτός;

Ο Βασίλης Ζαγαρίτης. Ο 24χρονος αριστερός μπακ ο οποίος τα σπάει στην Ολλανδία και στην Χέρενφεν έχει ανεβάσει τις μετοχές του και οι ελληνικές ομάδες έχουν προσεγγίσει ήδη τον μάνατζέρ του.

Φέτος το κοντέρ του έχει γράψει ηδη 17 συμμετοχές έχει ένα γκολ και μία ασίστ αλλά πάμε τώρα στα δεδομένα προβλήματα.

Αρχικά έχει συμβόλαιο με τους Ολλανδούς έως το καλοκαίρι του 2028 και υπάρχει και οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο! Επίσης ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε μιλήσει για το πώς έφυγε από τον Παναθηναϊκό, πράγμα που καθιστά δύσκολη την επιστροφή του στους πράσινους.

Τι μας μένει; Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Εγώ απλά θα σας θυμίσω πως η μεγάλη έκρηξη του Τσιμίκα έγινε όταν ο Ολυμπιακός τον πήρε πίσω από την Ολλανδία, που αγωνιζόταν ως δανεικός και είχε φοβερή εξέλιξη.

Λέτε να έχουμε κάτι ανάλογο; Δεν θα πω περισσότερα. Θα πω μόνο πως μεταγραφή Ζαγαρίτη τον Γενάρη δύσκολα θα έχουμε, αλλά κρατήστε το όνομα για το καλοκαίρι. Οχι μόνο για Ολυμπιακό θα πω εγώ και θα έχουμε πολύ μεγάλο τζόγο στο Big 4.

