Σε ομάδα έκπληξη ο Σάμαρης

Ο Ανδρέας Σάμαρης θα είναι ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που θα αγωνιστεί ποτέ στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας. Ο 34χρονος χαφ απασχόλησε αρκετές ομάδες της Super League το καλοκαίρι, όμως επέλεξε να μην επιστρέψει στην Ελλάδα έπειτα από μια γεμάρη δεκαετία στο εξωτερικό. Τουναντίον, περνάει για πρώτη φορά τον Ατλαντικό για λογαριασμό της Κοριτίμπα.

Στη Βραζιλία ήταν που ο Σάμαρης απογείωσε την καριέρα του. Το γκολ του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014, κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού, ήταν καθοριστικό για να πάρει τη μεγάλη του μεταγραφή στην Μπενφίκα, με την οποία έμελλε να σηκώσει τέσσερα Πρωταθλήματα και οκτώ τίτλους συνολικά.

Η Κοριτίμπα κοιτάει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και είναι η μόνη ομάδα στο Μπραζιλεϊράο που έχει δύο μη Νοτιοαμερικανούς ποδοσφαιριστές (Σάμαρη και Σλιμανί). Άλλωστε, όσοι δεν προέρχονται από τη Νότια Αμερική είναι ελάχιστοι στο πρωτάθλημα της χώρας, μόλις πέντε.

O meio-campista Andreas Samaris assina pré-contrato com o Coritiba.

O atleta disputou a Copa do Mundo no Brasil em 2014 e anotou um gol decisivo contra a Costa do Marfim.

Seja bem-vindo, Samaris! 🇬🇷🇧🇷#SamarisÉVerdão

🎥 Rafa Ianoski | Coritiba pic.twitter.com/NfQeRTxkaF

