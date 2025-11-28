ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Παλμέιρας – Φλαμένγκο αποδόσεις: 🏆All brazilian final με ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΑ ειδικά!💣

To 2021 ήταν η Παλμέιρας αυτή που χαμογέλασε. Στον τότε τελικό του Κόπα Λιμπερταδόρες, η ομάδα του – γνώριμού – μας Αμπέρ Φερέιρα επικράτησε στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης, με 2-1 της Φλαμένγκο.

Τέσσερα χρόνια μετά, οι δυο τους συναντώνται και πάλι, με έπαθλο ξανά το τρόπαιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Λατινικής Αμερικής. Τόπος ραντεβού τώρα, η Λίμα του Περού…

Πρόκειται για δύο ομάδες που μονοπώλησαν το Λιμπερταδόρες το διάστημα 2019-2022. Φλαμένγκο το 2019 και το 2022, Παλμέιρας τη διετία 2020-21. Αμφότερες έχουν τρεις κατακτήσεις και στόχος τους είναι να πιάσουν τις Ρίβερ Πλέιτ και Εστουδιάντες στις τέσσερις.

Μέσα σε όλα αυτά, βάλτε και το γεγονός ότι οι δυο τους πάλεψαν «σώμα με σώμα» για το πρωτάθλημα Βραζιλίας, το οποίο – αν δεν γυρίσει ο κόσμος ανάποδα – θα καταλήξει στη Φλαμένγκο, σύμφωνα με τη βαθμολογία βραζιλίας.

Προτού περάσουμε στο στοίχημα, ας κάνουμε μία μικρή αναδρομή στο μονοπάτι των δύο ομάδων στα νοκ άουτ:

  • Φάση των «16»: Ουνιβερσιτάριο – Παλμέιρας 0-4, Παλμέιρας – Ουνιβερσιτάριο 0-0
  • Προημιτελικοί: Ρίβερ Πλέιτ – Παλμέιρας 1-2, Παλμέιρας – Ρίβερ Πλέιτ 3-1
  • Ημιτελικοί: Λίγκα Ντε Κίτο – Παλμέιρας 3-0, Παλμέιρας – Λίγκα Ντε Κίτο 4-0
  • Φάση των «16»: Φλαμένγκο – Ιντερνασιονάλ 1-0, Ιντερνασιονάλ – Φλαμένγκο 0-2
  • Προημιτελικοί: Φλαμένγκο – Εστουδιάντες 2-1, Εστουδιάντες – Φλαμένγκο 1-0 (4-3 η Φλαμένγκο στα πέναλτι)
  • Ημιτελικοί: Φλαμένγκο – Ράσινγκ Κλουμπ 1-0, Ράσινγκ Κλουμπ – Φλαμένγκο 0-0

Παλμέιρας – Φλαμένγκο στοίχημα

Για τελικό, το προβάδισμα της «Φλα» στις στοιχηματικές εταιρίες το λες και ισχυρό. Στο 2.50 το διπλό, στο 2.90 το «Χ», ενώ στο 3.30 βρίσκουμε τον άσο της Παλμέιρας. Παρόμοια κατάσταση και στον νικητή του τροπαίου, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αποδόσεις της παράτασης και των πέναλτι.

ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ
3.30 2.90 2.50
ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ
2.15 1.72

Όσον αφορά τα γκολ; Ξεκάθαρες οι τιμές, με τους μπουκς να βλέπουν «κλειστό» 90λεπτο και τα πάντα να κρίνονται στο ένα (ή και κανένα) τέρμα.

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
2.52 1.53 2.00 1.75
ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ
5.70 4.50

Παλμέιρας – Φλαμένγκο ειδικά στοιχήματα

Τελικός Κόπα Λιμπερταδόρες χωρίς ειδικά στοιχήματα και bet builder δεν γίνεται. Παρακάτω εμείς συγκεντρώσαμε μερικά από αυτά που μας τράβηξαν την προσοχή, ενώ, αν θέλετε να κάνετε και τη δική σας βόλτα, αρκεί να κλικάρετε τις αποδόσεις στα πινακάκια.

UNDER 2,5 + OVER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ + UNDER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ
4.30
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ + OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
4.25
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
3.30
ΓΚΟΛ ΜΕΤΑ ΤΟ 63:00
1.87
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ 0-0
6.20

Παλμέιρας – Φλαμένγκο κανάλι

Εξαιρετική ώρα, στις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου (29/11). Οι θαρραλέοι ακυρώστε την έξοδό σας, όσοι βγείτε έχετε κάπου «κρυφά» το κινητό σας, γιατί το ματς δεν χάνεται. Από το πρόγραμμα tv του Cosmote Sports 3HD η αναμέτρηση, ενώ μην ξεχνάτε το Live Streaming της Kingbet, το οποίο είναι παρόν στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της αναμέτρησης!

