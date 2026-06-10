ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Νότια Κορέα – Τσεχία: Ειδικά Στοιχήματα & Παίκτες (12/6)

Μπαίνουμε σε φουλ δράση. Την καλύτερη δυνατή. Αυτή του Μουντιάλ 2026, το οποίο είναι εδώ και ετοιμάζεται να γεμίσει κάθε ημέρα μας για τον επόμενο έναν μήνα και κάτι με ποδοσφαιρικές συγκινήσεις. 

Μεξικό και Νότια Αφρική κάνουν την αρχή, όμως εδώ είμαστε για το έτερο ζευγάρι του ομίλου, το οποίο είναι και πολύ πιο συναρπαστικό. Νότια Κορέα και Τσεχία ήδη… ακονίζουν τα ξίφη τους για μια πολύ αμφίρροπη μονομαχία που θα κρίνει πολλά όσον αφορά στην πρόκριση. 

Ανάλογα συναρπαστικά και τα προγνωστικά στοιχήματος, φυσικά, οπότε πάμε να τα δούμε χωρίς να χρονοτριβούμε! 

Νότια Κορέα – Τσεχία αποδόσεις 

Πρόκειται για δύο ομάδες που έχουν θέσει ως μίνιμουμ στόχο την πρόκρισή τους στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης, πράγμα που καθιστά αρκετά απρόβλεπτο το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Πάντως, σύμφωνα με τις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει η bet365, ένα ελαφρύ προβάδισμα το έχει η πιο ποιοτική Νότια Κορέα. 

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΤΣΕΧΙΑ
2.62bet365
3.10bet365
2.87bet365

Σε τέτοια παιχνίδια, η αγορά των γκολ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία. Είναι το ιδανικό «καταφύγιο» για αρκετούς παίκτες, οπότε προφανώς αξίζει να ρίξουμε και σε αυτή το βλέμμα μας. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
2.20bet365
1.66bet365
1.90bet365
1.90bet365

Νότια Κορέα – Τσεχία ειδικά στοιχήματα 

Καλές οι παραδοσιακές αγορές, βέβαια, καλά και τα… ορθόδοξα σημεία, όμως δεν θα μπορούσαμε να αρνηθούμε το γεγονός πως υπάρχουν και πολύ πιο ελκυστικά στοιχήματα. Και βάσει αυξημένης αξίας και βάσει… ενθουσιασμού όσον αφορά στο αποτέλεσμά τους.

Μιλάμε φυσικά για τα ειδικά και τα συνδυαστικά, που βρίσκουμε σε πληθώρα στις στοιχηματικές εταιρείες. Έχουμε ετοιμάσει τις δικές μας προτάσεις για το παιχνίδι ανάμεσα στη Νότια Κορέα και την Τσεχία, προσφέροντας… έμπνευση στο πιάτο. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ+OVER 2 ΓΚΟΛ+ΣΟΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
6.50bet365
ΤΣΕΧΙΑ+ΣΙΚ & ΤΣΟΡΙ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ
29.00bet365
G/G+ΣΙΚ & ΣΟΝ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ
13.00bet365
OVER 0,5 ΓΚΟΛ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 10 ΛΕΠΤΑ
5.00bet365
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ
4.33bet365

Νότια Κορέα – Τσεχία ειδικά παικτών 

Σον και Σικ, Κανγκ-Ιν Λι και Σούτσεκ. Μπορεί η Νότια Κορέα και η Τσεχία να μην έχουν και τα πιο… τρομακτικά ρόστερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, πάντως έχουν και αυτές τους δικούς τους πολύ ποιοτικούς παίκτες.

Και μιας και είπαμε «παίκτες», δεν υπάρχει αμφιβολία πως τα ειδικά παικτών θα έχουν τη δική τους τιμητική σε αυτό το Μουντιάλ. Πάντα ενδιαφέροντα, πάντα με υψηλές αποδόσεις, δεν θα μπορούσαμε να τα παραλείψουμε. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΟΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ή ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ
2.05bet365
ΣΟΥΤΣΕΚ 1+ ΚΕΦΑΛΙΑ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ
4.33bet365
ΤΣΟΥΦΑΛ ΝΑ ΔΕΘΧΕΙ ΚΑΡΤΑ
4.33bet365

Δες επίσης:

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα