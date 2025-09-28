Μίλαν – Νάπολι: Ο Κόντε παραδίδει μαθήματα αξίας… 3.50

Αυτή την Κυριακή το βράδυ (28/09, 21:45) καθίστε αναπαυτικά, παραγγείλτε πίτσα και ετοιμαστείτε για το Μίλαν – Νάπολι. Η αναμέτρηση στο «Σαν Σίρο» αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές στο κουπόνι του τριημέρου.

Μετά από τέσσερις αγωνιστικές στη Serie A, έχουμε πάρει μια πρώτη γεύση από τις δύο ομάδες. Η μεν γηπεδούχος θα επιχειρήσει να βρεθεί στην κορυφή μετά τη σεζόν 2021/22, η δε φιλοξενούμενη να υπερασπιστεί τα σκήπτρα της.

Οι «ροσονέρι» ξεκίνησαν τη σεζόν με το… αριστερό και ήττα εντός έδρας από την Κρεμονέζε (1-2). Ωστόσο, στη συνέχεια έστρωσαν και έκαναν το 3/3 ως όφειλαν. Τελευταίο αποτέλεσμα σε επίπεδο πρωταθλήματος το 3-0 επί της Ουντινέζε. Ακολούθησε νίκη με το ίδιο σκορ στο Κύπελλο κόντρα στη Λέτσε.

ΜΙΛΑΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ SERIE A 8.00

Οι «παρτενοπέι» από την άλλη μετρούν προς ώρας το απόλυτο. Όχι και τόσο άνετο το 4/4, όμως έχουν δείξει από νωρίς τις διαθέσεις τους για repeat. Πιο πρόσφατα οι πρωταθλητές επικράτησαν με 3-2 της Πίζας. Είχε προηγηθεί η ήττα με 2-0 στο «Etihad» από τη Σίτι για το Τσάμπιονς Λιγκ.

ΝΑΠΟΛΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ SERIE A 2.00

Μίλαν – Νάπολι στοίχημα

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για νούμερα και παράδοση. Στατιστικά τα οποία γείρουν την πλάστιγγα υπέρ της Νάπολι. Πρώτα απ’ όλα, παρατηρούμε πως η φιλοξενούμενη, σε επίπεδο πρωταθλήματος πανηγύρισε τη νίκη σε 5 από τις 8 τελευταίες της επισκέψεις στο Μιλάνο.

Υπεροχή των Ναπολιτάνων φανερώνουν και η «μάχη» των πάγκων. Μασιμιλιάνο Αλέγκρι και Αντόνιο Κόντε θεωρούνται από τους πιο διακεκριμένους προπονητές στην Ιταλία, αλλά και στον κόσμο. Στα μεταξύ τους ραντεβού, ο δεύτερος έχει το πάνω χέρι με ρεκόρ 5-2-1. Το ίδιο ισχύει και όταν αντιμετωπίζει τη Μίλαν, μιας και έχει φύγει θριαμβευτής 12 φορές (12-4-2).

Αφού μάθαμε ή θυμηθήκαμε μερικά πραγματάκια, πάμε να δούμε τις αποδόσεις της αναμέτρησης με τη βοήθεια της Novibet.

Μίλαν – Νάπολι αποδόσεις

Όπως είδαμε παραπάνω, συναντάμε αμφότερους τους αντιπάλους σε καλή κατάσταση. Συνεπώς, δεν υπάρχει καμία έκπληξη που οι αποδόσεις έχουν μοιραστεί. Ως εκ τούτου, ο άσος πληρώνει 2.40, η ισοπαλία 3.15 όσο και το διπλό της Μίλαν.

Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στις αγορές των γκολ. Οι επιθέσεις κινούνται σε καλούς ρυθμούς, ενώ οι άμυνες παραμένουν στιβαρές. Ως αποτέλεσμα, βρίσκουμε το G/G στο 1.81 και το N/G 1.89. Όσον αφορά το Over 2,5 τιμάται σε 2.12 έναντι 1.69 του Under 2,5.

Μίλαν – Νάπολι ειδικά στοιχήματα

Όπως είδαμε η Νάπολι έχει την παράδοση με το μέρος της κόντρα στους «ροσονέρι». Επιπλέον, στα 13 τελευταία της ματς για τη Serie A που σημειώθηκαν γκολ, ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ. Σε αυτό το διάστημα πανηγύρισε 11 τρίποντα. Ενώστε τις τελείες και θα δείτε πως αξίζει το 3.40 να προηγηθεί και να νικήσει το ματς.

ΝΑΠΟΛΙ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ 3.50

Αναφορικά με τους πιθανούς σκόρερ υπάρχουν κάποια ονόματα που ξεχωρίζουν από τις δύο πλευρές. Ο Κρίστιαν Πούλισικ έχει βρει δίχτυα 3 φορές φέτος και προσφέρεται σε απόδοση 3.60. Στο αντίπαλο στρατόπεδο, ο Αντόνιο Κόντε περιμένει πολλά από τον Ράσμους Χόιλουντ. Με 3.75 πληρώνει να σημειώσει γκολ ο Νορβηγός.

ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο Κ. ΠΟΥΛΙΣΙΚ 3.60

ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο Ρ. ΧΟΪΛΟΥΝΤ 3.75

Μίλαν – Νάπολι κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Μίλαν – Νάπολι;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα tv της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ιταλική μονομαχία (28/09, 21:45) από το Cosmote Sport 3.