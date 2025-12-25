Μαρόκο – Μάλι Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (26/12)

Μαρόκο – Μάλι live stream στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του AFCON 2025.

Αν μη τι άλλο, το Κύπελλο Εθνών Αφρικής αποτελεί μία διοργάνωση που τραβάει πολλά βλέμματα. Ειδικά αυτή την περίοδο που το πρόγραμμα αγώνων δεν το λες και… γεμάτο, προσφέρει το απαραίτητο ποδοσφαιρικό θέαμα που χρειαζόμαστε.

Ποιο κανάλι δείχνει Μαρόκο εναντίον Μάλι;

Το Μαρόκο – Μάλι live streaming θα λάβει χώρα την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου (22:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του ΕΡΤ 2HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Μαρόκο – Μάλι Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου – 22:00 ΕΡΤ 2HD

Πώς θα δω Live Streaming το Μαρόκο – Μάλι;

