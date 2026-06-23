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Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (24/06)

Κολομβία - Λ.Δ. Κονγκό live streaming

Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό live stream για το Μουντιάλ

Αν αναρωτιέσαι πού θα δεις τον αγώνα, εδώ θα βρεις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ψάχνεις. Επιπλέον, μην ξεχνάς ότι στο πρόγραμμα αγώνων της Kingbet μπορείς να ενημερωθείς για την ώρα και τον τρόπο να παρακολουθήσεις όποιο παιχνίδι θέλεις νόμιμα και δωρεάν μέσα από τις παρακάτω διαθέσιμες πλατφόρμες.

Ποιο κανάλι δείχνει Κολομβία εναντίον Λ.Δ. Κονγκό;

Το Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό live streaming θα λάβει χώρα ξημερώματα Τετάρτης 24 Ιουνίου (05:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα της ΕΡΤ1.

ΑΓΩΝΑΣ⚽ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ📅 ΚΑΝΑΛΙ📺
Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό Τετάρτη 24 Ιουνίου (05:00) ΕΡΤ1

Πώς θα δω Live Streaming το Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Κολομβία – ΛΔ Κονγκό κανάλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).

Πριν παίξεις διάβασε Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό προγνωστικά

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