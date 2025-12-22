ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Γκριγκόνις: Αυτή την εξέλιξη δεν την περίμενε κανείς!

grigonis pao

Όταν ο Εργκίν Αταμάν ανέλαβε το καλοκαίρι του 2023 τον Παναθηναϊκό βρήκε ουσιαστικά μόνο έναν παίκτη από την προηγούμενη σεζόν.

Αυτός δεν ήταν άλλος από τον Μάριους Γκριγκόνις, με τον Λιθουανό άσο να έρχεται στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2022, αλλά να αγωνίζεται ελάχιστα λόγω απόφασης του Ντέγιαν Ράντονιτς.

Με τον Τούρκο προπονητή όμως απέκτησε κομβικό ρόλο στη λειτουργία του «τριφυλλιού», μιας και ήταν το βασικό τριάρι, ενώ το σημείο που γύρισε ο διακόπτης ήταν το buzzer beater στο οποίο ευστόχησε στο Πριγκιπάτο στις 20 Δεκεμβρίου 2023.

Η σεζόν ολοκληρώθηκε με το 7ο αστέρι αλλά και το πρωτάθλημα απέναντι στον Ολυμπιακό. Η συνέχεια ωστόσο δεν ήταν ανάλογη.

Ο Λιθουανός ταλαιπωρείται σχεδόν 1,5 χρόνο από σοβαρό πρόβλημα στη μέση, με αποτέλεσμα ακόμα και όταν παίζει να μην μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα.

Δεν είναι έκπληξη λοιπόν ότι φέτος έχει αγωνιστεί μόλις για 41 λεπτά στην Ευρωλίγκα. Αρκετές ομάδες έχουν ενδιαφερθεί για την απόκτησή του, αλλά ο ίδιος παραμένει πιστός στον Παναθηναϊκό και θέλει να κερδίσει ξανά τη θέση του στο βασικό rotation, έχοντας συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Βέβαια, με τον Τσέντι Όσμαν να κάνει τρομερά πράγματα φέτος και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να είναι το back up του στη θέση «3», θα μπορούσε ο Γκριγκόνις να δοθεί σε κάποια ομάδα δανεικός για να αποκτήσει ρυθμό μέσα από τα παιχνίδια.

Βασική υποψήφια το Μαρούσι, με τον 31χρονο να μην επιθυμεί να φύγει από την Αθήνα. Ίσως λοιπόν να βρισκόμαστε μπροστά σε μια σημαντική μεταγραφή για την ομάδα των βορείων προαστίων που δίνει τη δική της μάχη για παραμονή στη μεγάλη κατηγορία, κόντρα στα προγνωστικά μπάσκετ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα