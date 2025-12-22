Γκριγκόνις: Αυτή την εξέλιξη δεν την περίμενε κανείς!

Όταν ο Εργκίν Αταμάν ανέλαβε το καλοκαίρι του 2023 τον Παναθηναϊκό βρήκε ουσιαστικά μόνο έναν παίκτη από την προηγούμενη σεζόν.

Αυτός δεν ήταν άλλος από τον Μάριους Γκριγκόνις, με τον Λιθουανό άσο να έρχεται στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2022, αλλά να αγωνίζεται ελάχιστα λόγω απόφασης του Ντέγιαν Ράντονιτς.

Με τον Τούρκο προπονητή όμως απέκτησε κομβικό ρόλο στη λειτουργία του «τριφυλλιού», μιας και ήταν το βασικό τριάρι, ενώ το σημείο που γύρισε ο διακόπτης ήταν το buzzer beater στο οποίο ευστόχησε στο Πριγκιπάτο στις 20 Δεκεμβρίου 2023.

Η σεζόν ολοκληρώθηκε με το 7ο αστέρι αλλά και το πρωτάθλημα απέναντι στον Ολυμπιακό. Η συνέχεια ωστόσο δεν ήταν ανάλογη.

Ο Λιθουανός ταλαιπωρείται σχεδόν 1,5 χρόνο από σοβαρό πρόβλημα στη μέση, με αποτέλεσμα ακόμα και όταν παίζει να μην μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα.

Δεν είναι έκπληξη λοιπόν ότι φέτος έχει αγωνιστεί μόλις για 41 λεπτά στην Ευρωλίγκα. Αρκετές ομάδες έχουν ενδιαφερθεί για την απόκτησή του, αλλά ο ίδιος παραμένει πιστός στον Παναθηναϊκό και θέλει να κερδίσει ξανά τη θέση του στο βασικό rotation, έχοντας συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Βέβαια, με τον Τσέντι Όσμαν να κάνει τρομερά πράγματα φέτος και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να είναι το back up του στη θέση «3», θα μπορούσε ο Γκριγκόνις να δοθεί σε κάποια ομάδα δανεικός για να αποκτήσει ρυθμό μέσα από τα παιχνίδια.

Βασική υποψήφια το Μαρούσι, με τον 31χρονο να μην επιθυμεί να φύγει από την Αθήνα. Ίσως λοιπόν να βρισκόμαστε μπροστά σε μια σημαντική μεταγραφή για την ομάδα των βορείων προαστίων που δίνει τη δική της μάχη για παραμονή στη μεγάλη κατηγορία, κόντρα στα προγνωστικά μπάσκετ.