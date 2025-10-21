Έτσι περνάει ο Ολυμπιακός στα νοκ άουτ του Champions League!

O Ολυμπιακός ηττήθηκε με 6-1 από την Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Είναι ώρα να βγάλουμε τα κομπιουτεράκια για να δούμε τι χρειάζεται για να περάσει στα νοκ άουτ, με τις στοιχηματικές εταιρίες να έχουν ήδη ανοίξει αντίστοιχες αγορές.

Έπειτα από τρία ματς οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν νίκη. Στέκονται στον ένα βαθμό που πήραν από την ισοπαλία 0-0 με την Πάφο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στην πρεμιέρα.

Στη συνέχεια ηττήθηκαν από την Άρσεναλ με 2-0 στο Λονδίνο και το βράδυ της Τρίτης (21/10) λύγισαν από τους «μπλαουγκράνα» στη Βαρκελώνη.

Την περασμένη σεζόν, η τελευταία ομάδα που πήρε την πρόκριση από τη League Phase για τα knockout playoffs ήταν η Κλαμπ Μπριζ. Συγκέντρωσε 11 βαθμούς. Έπαιξε μεγάλο ρόλο και η διαφορά τερμάτων που ήταν στο -4.

Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ, για παράδειγμα, που είχε κι εκείνη 11 βαθμούς έμεινε εκτός μιας και είχε -7 στη διαφορά τερμάτων. Ο Ολυμπιακός, τώρα, έχει -7.

Αν η πορεία της Κλαμπ Μπριζ αποτελέσει οδηγό, ο Ολυμπιακός χρειάζεται τουλάχιστον 10 βαθμούς για να έχει ελπίδες για την πρόκριση.

Του απομένουν τρία ματς στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με τις Αϊντχόφεν, Ρεάλ Μαδρίτης και Λεβερκούζεν. Εκτός έχει την Καϊράτ και τον Άγιαξ.

Το παιχνίδι με την Αϊντχόφεν, λοιπόν, είναι κρίσιμο. Η νίκη θα πρέπει να θεωρείται μονόδρομος. Απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης οι πιθανότητες δεν θα είναι με το μέρος του. Κόντρα στη Λεβερκούζεν θα πρέπει να παλέψει για το καλύτερο δυνατό.

Υπό αυτές τις συνθήκες είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί τρίποντα κι απέναντι στις Καϊράτ και Άγιαξ. Η πρώτη δείχνει σημαντικές αδυναμίες και ο δεύτερος μοιάζει χαμένος αυτή την εποχή.

Το πρόγραμμα αγώνων του Ολυμπιακού ως το φινάλε της League Phase του Champions League: