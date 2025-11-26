ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Εξέλιξη με Τετέ πέρα από κάθε φαντασία!

tete pao

Εν μέσω αγωνιστικών υποχρεώσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος με τον Ράφα Μπενίτεθ στην άκρη του πάγκου του έχει τονωθεί στη βαθμολογία Σούπερ Λιγκ.

Εντούτοις, δεν σταματούν οι διεργασίες που αφορούν την ενίσχυση του ρόστερ, τόσο τον Ιανουάριο όσο και το προσεχές καλοκαίρι που αναμένονται μεγάλες αλλαγές στο υλικό που διαχειρίζεται ο Ισπανός.

Πλην της ενίσχυσης βέβαια, απαραίτητη είναι και η «αποσυμφόρηση» του ρόστερ, καθώς υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται και μπορούν να φέρουν ένα αξιόλογο ποσό στα ταμεία του συλλόγου.

Εξάλλου, από τους διοικούντες του «τριφυλλιού» έχει γίνει σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι «πωλείται οποιοσδήποτε παίκτης, αρκεί να ικανοποιηθεί οικονομικά ο Παναθηναϊκός».

Ένας από αυτούς που μπορούν να βοηθήσουν τους «πράσινους» από οικονομικής άποψης είναι ο Τετέ. Ο Βραζιλιάνος αποτελεί μία από τις πιο ακριβές μεταγραφές του Γιάννη Αλαφούζου, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κερδίσει τον κόσμο στο 100%.

Ο λόγος για αυτό είναι ότι δεν έχει αποδείξει ότι μπορεί να ηγηθεί, μιας και «χάνεται» σε πολλές σημαντικές αναμετρήσεις.

Στον Μπενίτεθ αρέσει ο Βραζιλιάνος, αλλά με βάση αυτά που ακούγονται, ότι δηλαδή θα γίνουν πολύ δυνατές μεταγραφές τον Ιανουάριο, δεν αποκλείεται ο 25χρονος να «θυσιαστεί» για να έρθει ένας άλλος ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής που θα προσφέρει περισσότερα στον Παναθηναϊκό.

