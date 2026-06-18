«Χρυσή Ενίσχυση» στο anytime γκολ του Εμπολό στο Ελβετία – Βοσνία

Η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων είναι συχνά εκείνη που καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ισορροπίες μιας διοργάνωσης και το Ελβετία – Βοσνία έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός αγώνα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για την πρόκριση.

Μετά τα αποτελέσματα της πρεμιέρας, καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να αποκτήσει προβάδισμα στη μάχη του ομίλου και πλέον οι βαθμοί που διεκδικούν μεταξύ τους αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία. Η Ελβετία θεωρείται το φαβορί για την κορυφή του γκρουπ, όμως η ισοπαλία απέναντι στο Κατάρ την υποχρεώνει να ψάξει άμεσα αντίδραση.

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Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν είχε τον απόλυτο έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης με τους Ασιάτες. Προηγήθηκε με τον Μπριλ Εμπολό από την άσπρη βούλα, δημιούργησε αρκετές καθαρές ευκαιρίες για να «καθαρίσει» το παιχνίδι και έμοιαζε να οδεύει προς ένα απόλυτα ελεγχόμενο τρίποντο. Η αδυναμία όμως να τελειώσει τις φάσεις που δημιούργησε κόστισε ακριβά, αφού το Κατάρ βρήκε γκολ στις καθυστερήσεις και απέσπασε τον βαθμό.

Αυτή η εξέλιξη αυξάνει σημαντικά την πίεση στην Ελβετία, η οποία δεν θέλει να πάει στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στον οικοδεσπότη Καναδά με ανοιχτούς λογαριασμούς. Για να το πετύχει, χρειάζεται να εκμεταλλευτεί την ποιότητα και την εμπειρία που διαθέτει σε όλες τις γραμμές. Ο Ακάνζι ηγείται της άμυνας, ο Τσάκα εξακολουθεί να αποτελεί τον απόλυτο ρυθμιστή στη μεσαία γραμμή και στην επίθεση ο Εμπολό παραμένει το σημείο αναφοράς.

Ο φορ της Εθνικής Ελβετίας έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε παίκτη μεγάλων διοργανώσεων. Στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε σκοράρει απέναντι στο Καμερούν, ενώ συνολικά με το εθνόσημο μετρά πάνω από είκοσι διεθνή γκολ, αποτελώντας σταθερά τον πιο αξιόπιστο εκφραστή των επιθετικών προσπαθειών της ομάδας του. Η δύναμή του στο ένας εναντίον ενός, η παρουσία του μέσα στην περιοχή και η ικανότητά του να εκτελεί με λίγες επαφές τον καθιστούν μόνιμη απειλή.

ΧΡΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ από 2.25 στο 4.00: Να σκοράρει ο Εμπολό οποιαδήποτε στιγμή

Η Βοσνία από την πλευρά της άφησε θετικές εντυπώσεις απέναντι στον Καναδά. Προηγήθηκε, αμύνθηκε σωστά για μεγάλο διάστημα και έφτασε πολύ κοντά σε μια νίκη που θα άλλαζε πλήρως τα δεδομένα του ομίλου. Ωστόσο, η ισοφάριση στο φινάλε επιβεβαίωσε μια τάση που τη συνοδεύει εδώ και μήνες. Οι Βόσνιοι παραμένουν ανταγωνιστικοί, όμως δυσκολεύονται να διαχειριστούν το προβάδισμα όταν οι αντίπαλοι ανεβάζουν την πίεσή τους.

Η πιθανή επιστροφή του Έντιν Τζέκο προσθέτει εμπειρία και ποιότητα, όμως η Ελβετία διαθέτει περισσότερες λύσεις, μεγαλύτερο βάθος και παίκτες συνηθισμένους σε αγώνες υψηλού επιπέδου. Με τον Εμπολό να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε επιθετικής προσπάθειας και την ανάγκη για νίκη να είναι ξεκάθαρη, η επιλογή του σκόρερ δείχνει να συγκεντρώνει ισχυρές πιθανότητες επιβεβαίωσης.

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