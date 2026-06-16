World Cup 2026: Ζεις τη δράση στο Pamestoixima.gr με νέο look & feel και Opta Stats

Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη είναι εδώ και το Pamestoixima.gr σε βάζει απευθείας στο κλίμα του World Cup 2026!

Από την πρώτη σέντρα μέχρι τον μεγάλο τελικό, η εμπειρία γίνεται ακόμη πιο συναρπαστική μέσα από το ανανεωμένο user interface του Pamestoixima.gr, το ειδικό section για το Παγκόσμιο Κύπελλο και τα προηγμένα στατιστικά που σε φέρνουν πιο κοντά σε κάθε αγώνα.

Νέο look & feel στο Pamestoixima.gr

Το Pamestoixima.gr παρουσιάζει το νέο, ανανεωμένο του περιβάλλον, προσφέροντας μια ακόμη πιο σύγχρονη και εύχρηστη εμπειρία πλοήγησης.

Παράλληλα, το World Cup 2026 αποκτά τη δική του ξεχωριστή θέση στην πλατφόρμα, με αφιερωμένο section που συγκεντρώνει όλες τις αγορές, τα ειδικά στοιχήματα, τις προσφορές*, τα στατιστικά δεδομένα και όλο περιεχόμενο της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Έτσι, μπορείς να βρίσκεις εύκολα όλα όσα χρειάζεσαι και να παρακολουθείς κάθε εξέλιξη του Μουντιάλ μέσα από ένα πλήρως ανανεωμένο περιβάλλον.

Opta Stats: Όλα τα δεδομένα του World Cup στα χέρια σου

Η εμπειρία του World Cup γίνεται ακόμη πιο ολοκληρωμένη με τα προηγμένα Opta Stats που είναι διαθέσιμα στο Pamestoixima.gr.

Στατιστικά ομάδων και παικτών, πιθανές ενδεκάδες, line-ups, αγωνιστικά δεδομένα και πολλά ακόμη χρήσιμα insights είναι διαθέσιμα πριν και κατά τη διάρκεια των αγώνων, ώστε να έχεις πάντα την πληρέστερη εικόνα για κάθε αναμέτρηση της διοργάνωσης.

Με τη δύναμη των δεδομένων της Opta, μπορείς να παρακολουθείς κάθε ματς με ακόμη μεγαλύτερη ανάλυση και πληροφόρηση, από τη φάση των ομίλων μέχρι τον μεγάλο τελικό.

Αποκλειστικό περιεχόμενο Opta Stats στο PS Blog

Παράλληλα, το PS Blog ενώνει τις δυνάμεις του με την Opta Stats και φέρνει αποκλειστικά βίντεο για το World Cup 2026.

Καθημερινά θα βρίσκεις previews αγώνων, στατιστικές αναλύσεις, προγνωστικά και τα πιο viral moments της διοργάνωσης, μέσα από περιεχόμενο που δημιουργείται αποκλειστικά για το PS Blog!

Μπαίνεις στο Pamestoixima.gr, ανακαλύπτεις το νέο look & feel, αξιοποιείς τα Opta Stats και ζεις κάθε στιγμή του World Cup 2026 με ακόμη περισσότερη πληροφορία, ανάλυση και ένταση!