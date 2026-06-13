Βραζιλία – Μαρόκο με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

H Βραζιλία αντιμετωπίζει στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ το Μαρόκο για την πρώτη αγωνιστική του 3ου γκρουπ του Μουντιάλ 2026, στο οποίο μετέχουν ακόμη οι Αϊτή και Σκωτία. Οι Νοτιοαμερικανοί μετρούν 2 νίκες και 1 ήττα με αντιπάλους τους Βορειοαφρικανούς.

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Η Βραζιλία με τον Κάρλο Αντσελότι στο τιμόνι θέλει να κατακτήσει το 6ο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της. Μπορεί να μην θέλγει με το ποδόσφαιρο που παίζει, αλλά το προηγούμενο διάστημα έδωσε πολλές απαντήσεις όσον αφορά το ερώτημα αν μπορεί να κατακτήσει τον τίτλο.

Το Μαρόκο, μετά από την 4η θέση στο Μουντιάλ 2022, θέλει να εδραιωθεί ως μία από τις μεγάλες δυνάμεις. Μπαίνει στο τουρνουά ως μία από τις καλύτερες ομάδες της Αφρικής. Βέβαια, έχει αλλάξει προπονητή, με τον Μοχάμεντ Ουαμπί να διαδέχεται τον Ουαλίντ Ρεγκραγκί. Οπότε, είναι λογικό να χρειάζεται χρόνο να βρει τα πατήματά της.

Ο άσος της Βραζιλίας προσφέρεται στο 1.68** και το διπλό του Μαρόκου ανέρχεται στο 5.55** στην πλατφόρμα της Betsson. Ταυτόχρονα, το Over 2.5 γκολ δίνεται στο 2.10**, ενώ το αντίστοιχο Under στο 1.75**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις φυσικά και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο παιχνίδι που διεξάγεται στο «MetLife Stadium», το να σκοράρει οποτεδήποτε ο Βινίσιους Ζούνιορ (Βραζιλία) πάει στο 2.65** (από 2.40), ενώ το Over 9.5 στα συνολικά σουτ στην εστία ανεβαίνει στο 3.05** (από 2.84).

Ακόμη, το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο βρίσκεται πλέον στο 3.25** από 3.05, ενώ το Over 5.5 κόρνερ στο πρώτο 45λεπτο πάει στο 3.80** από 3.55. Το να νικήσει ένα ημίχρονο το Μαρόκο προσφέρεται πλέον στο 3.25**, ενώ το Over 2.5 γκολ της Βραζιλίας ανέρχεται στο 4.00** από 3.75. Στις Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός νίκη Βραζιλίας και Over 2,5 γκολ φτάνει στο 4.85** (από 4.05).

Αϊτή και Σκωτία επιστρέφουν στη διοργάνωση

Για τον ίδιο όμιλο, στο «Gillette Stadium» στο Φόξμπορο των ΗΠΑ, η Αϊτή κοντράρεται με τη Σκωτία, με την πρώτη να επιστρέφει σε Μουντιάλ έπειτα από 52 χρόνια και τη δεύτερη ύστερα από 28.

Η Αϊτή τερμάτισε 2η στον όμιλό της στα προκριματικά πίσω από το Κουρασάο και στη συνέχεια πρώτη στον νέο όμιλο, αφήνοντας πίσω της τις Ονδούρα, Κόστα Ρίκα και Νικαράγουα. Ο 31χρονος Πιερό που ξεκίνησε τη σεζόν στην ΑΕΚ και συνέχισε στη Ρίζεσπορ αποτελεί μία από τις βασικές επιθετικές αιχμές της.

Η Σκωτία στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 ξεπέρασε τα εμπόδια της Ελλάδας και της Δανίας. Γεμάτη από παίκτες που αγωνίζονται σε λίγκες πρώτης γραμμής και με τον ΜακΤόμινεϊ της Νάπολι καλύτερή της μονάδα, δηλώνει έτοιμη για την πρόκληση.

Η νίκη της Αϊτής τοποθετείται στο 5.75** και το διπλό της Σκωτίας βρίσκεται στο 1.65** στην πλατφόρμα της Betsson. Την ίδια στιγμή, το Over 2.5 γκολ το βλέπουμε στο 1.88** και το Under 2.5 στο 1.95**. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρει ο Τσε Άνταμς ανεβαίνει στο 2.55** από 2.30, ενώ η διπλή ευκαιρία υπέρ της Αϊτής πάει στο 2.55** από 2.37.

Επιπλέον, το Over 11.5 σουτ στην εστία ανέρχεται στο 3.50** από 3.29, την ώρα που το να κερδίσει και τα δύο ημίχρονα η Σκωτία το βλέπουμε πλέον στο 4.55** με την Ενισχυμένη Απόδοση. Το Over 1.5 συνολικά σουτ στην εστία από πλευράς Wilson Isidor δίνεται στο 4.55** από 4.25, ενώ ο συνδυασμός νίκη Σκωτίας και Over 2.5 γκολ πάει στο 3.50** από 3.25.

Δέκατη τρίτη παρουσία της Ελβετίας σε Μουντιάλ

Για τον 2ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Κατάρ αντιμετωπίζει την Ελβετία στο «San Francisco Bay Area» στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια.

Το Κατάρ μετείχε το 2022 για 1η φορά στην ιστορία του σε Μουντιάλ και αυτό γιατί το διοργάνωσε. Τώρα, τα πράγματα είναι διαφορετικά, καθώς εξασφάλισε την πρόκριση στο γήπεδο με την αξία του. Στα δύο πιο πρόσφατα φιλικά έχασε με 1-0 από την Ιρλανδία στο Δουβλίνο και έφερε 0-0 με το Ελ Σαλβαδόρ στο Λος Άντζελες.

Η Ελβετία φτάνει για 13η φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και 6η συνεχόμενη. Στις τρεις τελευταίες και τις 5 από τις 6 παρουσίες της μετά το 1994 πέρασε από τον όμιλο. Στις 31 Μαΐου νίκησε 4-1 εντός την Ιορδανία, όμως στην πρόβα τζενεράλε έμεινε στο 1-1 με την Αυστραλία.

Η νίκη του Κατάρ προσφέρεται στο 15.50**, ενώ αυτή της Ελβετίας στο 1.23** στην πλατφόρμα της Betsson. Το G/G δίνεται στο 2.42**, ενώ το N/G στο 1.55**. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο ανεβαίνει στο 2.60** από 2.42, το Over 2.5 σουτ στην εστία από πλευράς Breel Empolo πάει στο 3.20** από 3.00**, ενώ το να σημειωθεί το πρώτο γκολ το διάστημα 00:00-14:59 ανέρχεται στο 3.55 (από 3.30).

Ακόμη, το να είναι ο πρώτος σκόρερ ο Cedric Itten τοποθετείται πλέον στο 4.30** (από 3.90), ενώ το να κερδίσει οποιοδήποτε ημίχρονο το Κατάρ εκτοξεύεται στο 6.10** (από 5.70). Στις Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός νίκη Ελβετίας και Over 3.5 γκολ πάει στο 3.70** από 2.98 στην πλατφόρμα της Betsson.

Δύο στα δύο για την Τουρκία απέναντι στην Αυστραλία

Για την πρώτη αγωνιστική του 4ου γκρουπ, η Αυστραλία αναμετριέται στο Βανκούβερ του Καναδά με την Τουρκία, με την τελευταία να μετράει 2 στα 2 απέναντι στα «καγκουρό». Στο γκρουπ μετέχουν επίσης οι ΗΠΑ και Παραγουάη.

Η Αυστραλία δυσκολεύτηκε να πάρει την πρόκριση στο Μουντιάλ, ενώ στα φιλικά που έδωσε για να προετοιμαστεί για το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού δεν έπεισε. Πάντως, έχει τη δικαιολογία πως άλλαξε προπονητή στη διάρκεια των προκριματικών και χρειάστηκε χρόνο να βρει τον εαυτό της.

Η Τουρκία, από την άλλη, παίζει ξανά σε Μουντιάλ έπειτα από 24 χρόνια. Η τελευταία συμμετοχή της ήταν το 2002, όταν και πήρε την 3η θέση. Διαθέτει ένα πολύ καλό σύνολο που συνδυάζει εμπειρία με ταλαντούχους νεαρούς παίκτες που τη γεμίζουν με ενθουσιασμό.

Η επικράτηση της Αυστραλίας φτάνει στο 5.45** και τη νίκη της Τουρκίας το συναντάμε στο 1.72** στην πλατφόρμα της Betsson. Στο ματς του «BC Place» προσφέρεται και μεγάλη γκάμα επιλογών με Ενισχυμένες Αποδόσεις. Έτσι, το Over 1.5 σουτ στην εστία από πλευράς Mohamed Toure πάει στο 3.85** από 3.60, το Over 0.5 ασίστ από τον Arda Guler δίνεται στο 3.65** από 3.40, ενώ το να χριστεί σκόρερ ο Kerem Akturkoglu ανεβαίνει στο 3.05** από 2.75.

Παράλληλα, το να κερδίσει η Αυστραλία οποιοδήποτε ημίχρονο ανέρχεται στο 3.20** (από 2.98), το να σημειωθεί το πρώτο γκολ στο διάστημα 00:00-14:59 πάει στο 4.00** από 3.75, ενώ το ακριβές σκορ 1-1 τοποθετείται πλέον στο 7.50** από 7.00. Στις Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις, το combo νίκη Τουρκίας και Over 2.5 γκολ εκτοξεύεται στο 3.60** από 2.89.

Συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις, η Betsson προσφέρει και Πληροφορίες AI για τα ματς των μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, όπως οι Super League, Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Super Lig και Primeira Liga, καθώς και στις διοργανώσεις της UEFA, Champions League, Europa League και Conference League.

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**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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