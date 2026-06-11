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Vistabet: Μεξικό – Ν. Αφρική με 0% Γκανιότα*!

Vistabet: Μεξικό - Ν. Αφρική με 0% Γκανιότα*!

Πρεμιέρα στο Μουντιάλ, με την οικοδέσποινα χώρα του Μεξικού να υποδέχεται τη Νότια Αφρική.

Vistabet: Ενισχυμένα Build A Bet*στο Μεξικό – Ν. Αφρική!

Πρεμιέρα με νίκη μπροστά στον κόσμο του
Με ανεβασμένη ψυχολογία και χωρίς ήττα μέσα στο 2026, το Μεξικό μπαίνει στη μάχη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας ολοκληρώσει ιδανικά την προετοιμασία του. Στο τελευταίο φιλικό πριν από την έναρξη της διοργάνωσης επικράτησε με το εμφατικό 5-1 της Σερβίας στην Τολούκα, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από νωρίς. Η ομάδα του Αγκίρε έκλεισε τον κύκλο των φιλικών αγώνων με απολογισμό έξι νίκες και δύο ισοπαλίες σε οκτώ αναμετρήσεις, διατηρώντας το αήττητο μέσα στη χρονιά και παρουσιάζοντας ιδιαίτερα θετικό συντελεστή τερμάτων (15-2). Το Μεξικό παραμένει αήττητο σε εναρκτήριο αγώνα Μουντιάλ από το 1998 και επιδιώκει να ξεκινήσει με το δεξί τη φετινή του πορεία. Ενισχυμένη απόδοση στο 5.00 να σκοράρει πρώτος ο Χιμένες.

Vistabet: Μεξικό – Ν. Αφρική με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Δεν πείθει στις πρεμιέρες…
Στον αντίποδα, η Νότια Αφρική ταξιδεύει στο Μεξικό με αρκετούς προβληματισμούς. Τα δύο τελευταία φιλικά της δεν άφησαν θετικές εντυπώσεις, καθώς έμεινε στο 0-0 με τη Νικαράγουα και παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στην Τζαμάικα. Οι «Μπαφάνα Μπαφάνα» επιστρέφουν σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 2010, όταν είχαν φιλοξενήσει τη διοργάνωση. Η ομάδα κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση αφήνοντας πίσω ισχυρούς αντιπάλους, ωστόσο τα στατιστικά της δεν ήταν εντυπωσιακά, καθώς παρουσίασε τη λιγότερο παραγωγική επίθεση και μία από τις πιο ευάλωτες άμυνες μεταξύ των πρωτοπόρων των προκριματικών ομίλων. Η Νότια Αφρική σε πέντε αγώνες μέσα στο 2026 δεν έχουν καταφέρει να πανηγυρίσουν νίκη. Επιπλέον, σε πρεμιέρες Παγκοσμίων Κυπέλλων έχουν μία ισοπαλία και τρεις ήττες. Αμφίβολος ο βασικός αριστερός μπακ, Μομπίντα. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.95 να νικήσει ή να αναδειχθεί ισόπαλη η Νότια Αφρική.

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ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΞΙΚΟ – ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».
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