Vistabet: Καναδάς – Βοσνία με 0% Γκανιότα*!

Ο Καναδάς κάνει πρεμιέρα στο Μουντιάλ και υποδέχεται στο Τορόντο την έκπληξη των προκριματικών, Βοσνία.

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Για την πρώτη νίκη σε Μουντιάλ

Ο δρόμος του Καναδά προς το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 σηματοδοτεί τη συνέχεια μιας σταθερής ανόδου. Ως μία από τις συνδιοργανώτριες χώρες μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό, δεν χρειάστηκε να περάσει από την απαιτητική διαδικασία των προκριματικών, γεγονός που περιόρισε τον αριθμό των επίσημων αγώνων της. Τρίτο ραντεβού με το Μουντιάλ για τους Καναδούς, οι οποίοι όμως μετρούν έξι ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας σημειώσει μόλις δύο γκολ και δεχθεί 12. Ωστόσο, ο Καναδάς έχει ηττηθεί μόλις μία φορά στα τελευταία 28 παιχνίδια που έχει δώσει στο Τορόντο (18 νίκες, 9 ισοπαλίες), με τη μοναδική αυτή ήττα να είναι το 3-2 από την Τζαμάικα τον Νοέμβριο του 2023. Μπροστάρης ο Ντέιβιντ, ο οποίος έχει συμμετοχή σε περισσότερα από το ένα τρίτο των τερμάτων του Καναδά στις δύο τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις. Ενισχυμένη απόδοση στο 5.50 να σκοράρει πρώτος ο επιθετικός του Καναδά.

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Να συνεχίσει να εντυπωσιάζει

Η πρόκριση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026 συγκαταλέγεται στις πιο απρόσμενες επιτυχίες των ευρωπαϊκών προκριματικών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα προερχόταν από μια παρατεταμένη περίοδο αστάθειας, ωστόσο με την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Μπάρμπαρεζ το 2024 ήρθε η άνοδος. Στα Playoffs ξεπέρασε το εμπόδιο της Ουαλίας, ενώ λύγισε και την Ιταλία. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ετοιμάζεται να καταγράψει τη δεύτερη συμμετοχή της σε τελική φάση Μουντιάλ, μετά την παρθενική της παρουσία στη Βραζιλία το 2014, όπου ολοκλήρωσε την πορεία της με μία νίκη και δύο ήττες στη φάση των ομίλων. Μεγάλος πρωταγωνιστής της προκριματικής διαδικασίας ήταν ο Τζέκο, ο οποίος τερμάτισε στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ της ομάδας με έξι γκολ σε εννέα αναμετρήσεις. Ενισχυμένη απόδοση στο 3.75 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα ο έμπειρος επιθετικός.

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