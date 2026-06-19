Vistabet: ΗΠΑ – Αυστραλία χωρίς Γκανιότα*!

Με το δεξί μπήκαν στο Μουντιάλ ΗΠΑ και Αυστραλία και στόχος τους να κάνουν το επόμενο βήμα πρόκριση για τους «32»

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ΗΠΑ για πρωτιά

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν μήνυμα από την πρεμιέρα του Μουντιάλ, διαλύοντας με 4-1 την Παραγουάη και πετυχαίνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία τους τέσσερα γκολ σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο «καθάρισε» την υπόθεση νίκη από το πρώτο μέρος, με τον Μπάλογκαν να σκοράρει δύο φορές και τον Ρέινα να βάζει το κερασάκι στις καθυστερήσεις. Το αποτέλεσμα αυτό αποτέλεσε τη μεγαλύτερη νίκη των Αμερικανών στη διοργάνωση, ισοφαρίζοντας το ιστορικό 3-0 επί της Παραγουάης το 1930. Παράλληλα, οι ΗΠΑ κυνηγούν δύο διαδοχικές νίκες σε Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά την παρθενική διοργάνωση. Απέναντι στην Αυστραλία θα δώσουν το πρώτο τους παιχνίδι με τα «καγκουρό» σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας πάντως επικρατήσει στις δύο πιο πρόσφατες μεταξύ τους φιλικές αναμετρήσεις. Ενισχυμένη απόδοση στο 5.00 να σκοράρει πρώτος στο ματς ο Μπάλογκαν.

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Είχε και την τύχη στην πρεμιέρα

Η Αυστραλία μπήκε ιδανικά στο Μουντιάλ, επικρατώντας 2-0 της Τουρκίας σε ένα παιχνίδι όπου χρειάστηκε και αρκετή δόση τύχης. Οι Αυστραλοί δέχθηκαν 30 τελικές προσπάθειες, όμως ο τερματοφύλακας Μπιτς πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση, ενώ οι Ιρανκούντα και Μέτκαλφ υπέγραψαν τη νίκη. Ο 20χρονος Ιρανκούντα έγινε ο νεότερος σκόρερ της Αυστραλίας σε Μουντιάλ και φιλοδοξεί να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό. Ο Πόποβιτς ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμό, τονίζοντας ότι στόχος είναι η τρίτη πρόκριση της χώρας σε νοκ άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μία ισοπαλία θα διατηρήσει τους Αυστραλούς σε πλεονεκτική θέση, όμως η φιλοσοφία τους παραμένει ξεκάθαρη: παιχνίδι με παιχνίδι και πάντα με στόχο τη νίκη. Στο 1.93 να σκοράρουν και οι δυο ομάδες.

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