Vistabet: 0% Γκανιότα* στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός!

Στο κατάμεστο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός επιδιώκει την ισοφάριση, ενώ ο Ολυμπιακός θέλει να σφραγίσει τον τίτλο με μια τρίτη νίκη.

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Όλα για την ισοφάριση

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από το ΣΕΦ, γνωρίζοντας την ήττα με 102-92 στον τρίτο τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό. Η αναμέτρηση παρέμεινε αμφίρροπη για το μεγαλύτερο μέρος της, ωστόσο οι «πράσινοι» έχασαν τον έλεγχο στις αρχές της τέταρτης περιόδου, διάστημα κατά το οποίο βρέθηκαν να κυνηγούν διαφορά 14 πόντων. Καθοριστικό πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό αποτέλεσε ξανά η αδυναμία ελέγχου των αμυντικών ριμπάουντ, στοιχείο που επέτρεψε στον αντίπαλο να βρει πολύτιμες δεύτερες επιθέσεις. Ξεχώρισαν ο Γκραντ με 19 πόντους και πέντε ασίστ, ο Σορτς με 15 πόντους. Πλέον το «τριφύλλι» βρίσκεται σε θέση πίεσης και καλείται να αντιδράσει άμεσα «Πρόκειται για δύο ομάδες με ποιότητα στην επίθεση, που παίζουν με σκέψη και επιθετική φιλοσοφία. Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε ξανά ανάλογη εικόνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Εργκίν Αταμάν. Εκτός ο Ρογκαβόπουλος, αμφίβολοι Σλούκας και Όσμαν. Στο 1.95 να πετύχει ο Πίτερς Over 9,5 πόντους.

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Για τον τίτλο στο ΟΑΚΑ

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επέστρεψε σε υψηλά επίπεδα απόδοσης και αξιοποίησε την έδρα της για να επικρατήσει με 102-92, αποκτώντας προβάδισμα στη σειρά. Οι «Ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, αν και σε ορισμένα σημεία επέτρεψαν στον αντίπαλο να ξαναμπεί στη διεκδίκηση του αγώνα. Η υπεροχή τους στα ριμπάουντ αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς επικράτησαν με 34-23 στον συγκεκριμένο τομέα. Παράλληλα, οι 102 πόντοι που σημείωσαν συνιστούν τη μεγαλύτερη επιθετική επίδοση στην ιστορία του συλλόγου σε τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Φουρνιέ, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 28 πόντους και οκτώ ασίστ. Με τη νίκη αυτή ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 2-1 στη σειρά και απέχει πλέον μια νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η συμμετοχή των Ντόρσεϊ και Παπανικολάου θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Στο 1.85 να πετύχει ο Πίτερς Over 5,5 πόντους.

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