Vistabet: 0% Γκανιότα* στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό (21:00) και το Game 2 των τελικών συγκεντρώνει πάνω του όλα τα βλέμματα.

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Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε σαφώς πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο, ωστόσο δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για break στο ΣΕΦ, γνωρίζοντας την ήττα με 82-76 στον πρώτο τελικό. Οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα στην επιθετική τους λειτουργία μέχρι τα μέσα της τρίτης περιόδου, διάστημα στο οποίο βρέθηκαν να κυνηγούν διαφορά 17 πόντων. Παρ’ όλα αυτά, αντέδρασαν εντυπωσιακά, ανέτρεψαν τα δεδομένα και έφτασαν μέχρι το προσπέρασμα, χωρίς όμως να βρουν τις σωστές λύσεις στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Αυτή θα είναι η 23η αναμέτρηση μεταξύ των δύο «αιωνίων» σε επίπεδο τελικών πρωταθλήματος. Στις προηγούμενες 22 σειρές, ο Παναθηναϊκός έχει πανηγυρίσει 13 φορές την κατάκτηση του τίτλου. Εξαιρετικά αμφίβολοι για το ματς Σλούκας και Ρογκαβόπουλος. Ενισχυμένη απόδοση στο 4.00 να πετύχει ο Ναν 25 ή περισσότερους πόντους.

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Να βρεθεί ακόμα πιο κοντά στην κούπα

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα στη μάχη του τίτλου, επικρατώντας με 82-76 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ και παίρνοντας προβάδισμα στη σειρά των τελικών. Οι «Ερυθρόλευκοι» αξιοποίησαν στο έπακρο την αστοχία και την επιθετική δυσλειτουργία των φιλοξενούμενων στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, χτίζοντας διαφορά. Παρότι στη συνέχεια έχασαν τη συγκέντρωσή τους, υπέπεσαν σε διαδοχικά λάθη και επέτρεψαν στον αντίπαλο να επιστρέψει πλήρως στο παιχνίδι, διατήρησαν την ψυχραιμία τους στα κρίσιμα σημεία και έφτασαν τελικά στη νίκη. Με αυτό το αποτέλεσμα έκαναν το 1-0 στους τελικούς, διατηρώντας παράλληλα αλώβητο το φετινό τους ρεκόρ στη διοργάνωση. Η συμμετοχή του Ντόρσεϊ παραμένει αμφίβολη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παράδοση των τελικών ευνοεί τις ομάδες που διαθέτουν το πλεονέκτημα έδρας, καθώς 25 από τις 32 σειρές έχουν καταλήξει σε εκείνες. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.75 να μοιράσει ο Γουόκαπ 7 ή περισσότερες ασίστ.

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