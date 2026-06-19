Το ΗΠΑ – Αυστραλία παίζει με «Χρυσή Ενίσχυση» σε anytime σκόρερ

Η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων συχνά είναι εκείνη που προσδιορίζει το τοπίο και το παιχνίδι ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Αυστραλία στο Σιάτλ έχει χαρακτήρα πρόωρου τελικού για την κορυφή του 4ου ομίλου. Οι δύο χώρες ξεκίνησαν με νίκες, όμως οι Αμερικανοί ήταν εκείνοι που έστειλαν το πιο ηχηρό μήνυμα στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, διαλύοντας με 4-1 την Παραγουάη και επιβεβαιώνοντας γιατί αρκετοί τους βλέπουν ως μία από τις πιο επικίνδυνες ομάδες του τουρνουά.

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Η ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο μπήκε στο Μουντιάλ με αρκετή πίεση. Η έδρα, οι υψηλές προσδοκίες και η ανάγκη για μια μεγάλη πορεία δημιουργούσαν ερωτηματικά γύρω από το κατά πόσο οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να ανταποκριθούν. Η απάντηση ήρθε με τον πιο εμφατικό τρόπο απέναντι στην Παραγουάη. Οι Αμερικανοί έπαιξαν γρήγορο, επιθετικό ποδόσφαιρο, δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες και έδειξαν ότι διαθέτουν ποιότητα σε όλες τις γραμμές.

Ο Μπαλογκάν έκλεψε τις εντυπώσεις με δύο γκολ, ο Ρέινα πρόσθεσε το κερασάκι στην τούρτα και η συνολική εικόνα της ομάδας ήταν εξαιρετική. Ωστόσο, ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν περισσότερο σε δημιουργία, κίνηση και παρουσία στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου ήταν ο Μάλικ Τίλμαν.

Ο μέσος της Αϊντχόφεν αποτελεί έναν από τους ποδοσφαιριστές που έχουν εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια. Διαθέτει εξαιρετική επαφή με την περιοχή, πατάει συχνά σε θέση βολής και έχει την ικανότητα να εμφανίζεται στις σωστές στιγμές μέσα στο κουτί. Στην πρεμιέρα ήταν διαρκώς μέσα στις φάσεις, ενώ η πιθανή απουσία του Κρίστιαν Πούλισιτς λόγω ενοχλήσεων αυξάνει ακόμη περισσότερο τον επιθετικό του ρόλο.

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Η Αυστραλία προέρχεται από μία σπουδαία νίκη απέναντι στην Τουρκία, όμως το τελικό 2-0 δεν αποτυπώνει πλήρως την εικόνα του αγώνα. Οι Socceroos πιέστηκαν ασφυκτικά, είχαν μόλις το 28% της κατοχής και χρειάστηκαν μία εξαιρετική εμφάνιση του νεαρού τερματοφύλακα Μπιτς για να κρατήσουν ανέπαφη την εστία τους. Απέναντι στις ΗΠΑ αναμένεται να δεχθούν ξανά μεγάλη πίεση και δύσκολα θα αποφύγουν τις πολλές τελικές προσπάθειες.

Οι Αμερικανοί γνωρίζουν ότι με δεύτερη νίκη ουσιαστικά «κλειδώνουν» την πρόκριση στους «32» και δύσκολα θα αφήσουν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Με τον Τίλμαν να έχει κομβικό ρόλο στην επιθετική ανάπτυξη, να κινείται ανάμεσα στις γραμμές και να εκτελεί συχνά, η επιλογή να βρει δίχτυα σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα αποκτά ξεχωριστή αξία.

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