Το Αγγλία – Κροατία παίζει με 0% γκανιότα και «Χρυσή Ενίσχυση» στα γκολ του Ράσφορντ

Ντερμπάρα Αγγλία – Κροατία στην πρεμιέρα του 12ου ομίλου, στο ίσως κορυφαίο ματς της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ακόμα μια προσπάθεια της Αγγλίας να φέρει το Μουντιάλ σπίτι της για πρώτη φορά από το 1966 ξεκινάει με αντίπαλο τη Χρβάτσκα, με τους Άγγλους να επιδιώκουν μια νίκη – άλμα προς τα νοκ-άουτ της διοργάνωσης. Ο Τόμας Τούχελ ανακοίνωσε αποστολή με μεγάλες εκπλήξεις και με τρανταχτές απουσίες, όπως εκείνες των Αλεξάντερ-Άρνολντ, Μαγκουάιρ, Φόντεν και Πάλμερ, όμως στα προκριματικά κέρδισε το τεκμήριο της αμφιβολίας, παρουσιάζοντας μια Αγγλία με πυγμή στο παιχνίδι της.

Τα Τρία Λιοντάρια συγκεκριμένα έγιναν η πρώτη ομάδα χρονικά από την ευρωπαϊκή ζώνη που σφράγισε το εισιτήριο για Βόρεια Αμερική, καθώς ολοκλήρωσαν τον όμιλο με το απόλυτο σε νίκες και δεχόμενα μόλις ένα γκολ σε οκτώ αγωνιστικές! Στα φιλικά που ακολούθησαν ωστόσο παρουσίασαν μια μικρή πτήση στην απόδοσή τους, με την ήττα από την Ιαπωνία να χτυπάει καμπανάκια ενόψει της πρεμιέρας απέναντι στην Κροατία.

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Ελλείψει ονομάτων στην επίθεση όπως οι Φόντεν και Πάλμερ, ο Τόμας Τούχελ φαίνεται πως ποντάρει σε διαφορετικά «άλογα» για να δώσουν λύσεις μπροστά. Ο Χάρι Κέιν πρόκειται φυσικά για το μεγάλο «όπλο» των Άγγλων στην επιθετική γραμμή, αλλά δεν είναι ο μόνος. Στις πτέρυγες ο Μάρκους Ράσφορντ φαίνεται πως έχει κερδίσει πόντους στην εθνική μετά από μια ικανοποιητική σεζόν στη Μπαρτσελόνα κι έχει παραπάνω ζήλο να αποδείξει πράγματα με το εθνόσημο στο στήθος. Στο Μουντιάλ του 2022 μάλιστα είχε ξεκινήσει εξαιρετικά με τρία γκολ στους ομίλους, όμως η Κροατία θα προσπαθήσει να βάλει χαλινάρι στις ορέξεις εκείνου και των συμπαικτών του προκειμένου να μπει με το δεξί στο Μουντιάλ.

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Η Χρβάτσκα μπορεί να μην έχει το όνομα, αλλά σίγουρα έχει τον τρόπο για να τα πηγαίνει περίφημα στα Παγκόσμια Κύπελλα. Στο προηγούμενο τουρνουά άλλωστε έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, ενώ το 2018 ο Λούκα Μόντριτς κατάφερε να την οδηγήσει μέχρι τον μεγάλο τελικό στα γήπεδα της Ρωσίας. Παρόλα αυτά, τα αστέρια της χρυσής γενιάς βρίσκονται πλέον σε προχωρημένη ηλικία και η πτωτική τους πορεία ξεγυμνώθηκε για τα καλά στο EURO 2024, όπου αποκλείστηκαν από τη φάση των ομίλων.

Στον προκριματικό γύρο για το Παγκόσμιο Κύπελλο έδωσαν λόγους για αισιοδοξία, καθώς τερμάτισαν άνετα στην κορυφή του ομίλου, πετώντας μόλις δυο βαθμούς σε οκτώ αγωνιστικές. Πριν από την πρεμιέρα τους πάντως έχουν να λύσουν αρκετά προβλήματα, καθώς στα φιλικά που προηγήθηκαν δεν εντυπωσίασαν. Ηττήθηκαν συγκεκριμένα από Βραζιλία και Βέλγιο με 2-1, ενώ επικράτησαν δύσκολα 2-1 επί της Σλοβενίας χάρη σε γκολ του Πάσαλιτς στις καθυστερήσεις.

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