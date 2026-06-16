Θα συνεχιστούν οι εκπλήξεις στις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου? Super έπαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan!

Η δράση στο Παγκόσμιο συνεχίζεται ασταμάτητα και η Τρίτη φέρνει 3 νέες αναμετρήσεις με τεράστιο στοιχηματικό ενδιαφέρον για τη συνέχεια των ομίλων.

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Τα ξημερώματα της Τρίτης, οι 2 φορές παγκόσμιοι πρωταθλητές είδαν τα πράγματα να δυσκολεύουν απέναντι στην μαχητική και πολλά υποσχόμενη Σαουδικη Αραβία και έτσι Άραβες και Ουρουγουάη μοιράστηκαν από ένα πόντο. Η συνέχεια ήταν εξίσου θεαματική, Ιράν και Νέα Ζηλανδία πρόσφεραν ένα απολαυστικό ματς που έληξε και αυτό ισόπαλο με σκορ 2-2!

Το πρόγραμμα κορυφώνεται με το μεγάλο remake του 2002, Γαλλία – Σενεγάλη! Η Σενεγάλη είχε παγώσει ολόκληρο τον πλανήτη νικώντας 1-0 τη Γαλλία στην πρεμιέρα εκείνου του Παγκόσμιου και τώρα επιστρέφει απέναντι στους “τρικολόρ” για μία νέα ιστορική μάχη.

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Μετά τις απρόσμενες ισοπαλίες, θα καταφέρουν η Ουρουγουάη και το Ιράν να “επανέλθουν” και να μείνουν σε τροχιά πρόκρισης; Μπορεί η Σενεγάλη να γράψει ξανά ιστορία απέναντι στη Γαλλία; Η αγωνία ανεβαίνει, οι όμιλοι παίρνουν φωτιά και στη Stoiximan η δράση γίνεται ακόμη πιο συναρπαστική μέσα από το Mission στο οποίο διεκδικείς έπαθλο* ανταμοιβής!

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