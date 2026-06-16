Superbet: Ένα φάουλ και φύγαμε για ταμείο!

Η Γαλλία, ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ρίχνεται στη μάχη. Πρώτος αντίπαλός της είναι η υπολογίσιμη Σενεγάλη, σε μια άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.

Οι «τρικολόρ» κατέκτησαν το τρόπαιο το 2018, ενώ μόλις τέσσερα χρόνια αργότερα έφτασαν έως τον τελικό, εκεί όπου παρέδωσαν τα σκήπτρα στην παρέα του Λιονέλ Μέσι.

Η Γαλλία πήρε σχετικά εύκολα το «εισιτήριο» για την τελική φάση. Συγκεκριμένα, είχε μόλις μια απώλεια βαθμών στα προκριματικά, το 2-2 απέναντι στην Ισλανδία κι ετοιμάζεται για το τελευταίο Μουντιάλ υπό την καθοδήγηση του Ντιντιέ Ντεσάν, ο οποίος θα αποχωρήσει μετά το τέλος του τουρνουά.

Η Σενεγάλη είναι σίγουρα η πρωταθλήτρια Αφρικής στις καρδιές των οπαδών της, ωστόσο έχασε στα χαρτιά τον τίτλο του Κόπα Άφρικα από το Μαρόκο. Πάντως το Κύπελλο δεν το παρέδωσε ακόμα κι έχει προσφύγει στο CAS προκειμένου να δικαιωθεί.

Πριν από αυτό κατάφερε να περάσει αήττητη στο Παγκόσμιο Κύπελλο επιδεικνύοντας αμυντική προσήλωση στα περισσότερα παιχνίδια. Είναι η 4η συμμετοχή της σε τελική φάση, ενώ τη μεγαλύτερή της διάκριση τη σημείωσε το 2002, ως «πρωτάρα», όταν έφτασε έως τα προημιτελικά.

Θα καταφέρουν τα «λιοντάρια» να δαμάσουν τους «τρικολόρ», όπως έκαναν στην πρεμιέρα του Μουντιάλ το 2002; Αξίζει να αναφέρουμε πως τότε η Σενεγάλη είχε κερδίσει με σκορ 1-0. Το σίγουρο είναι πως η παρέα του Σαντιό Μανέ δεν πρόκειται να πέσει αμαχητί.

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