Στην… αρένα τα Τρία Λιοντάρια, με φοβερές αποδόσεις στη winmasters!

Κανείς δεν ξέρει αν φέτος θα… έρθει – επιτέλους – σπίτι. Το σίγουρο είναι πως αυτός είναι ο στόχος για την Αγγλία, που με τον Τόμας Τούχελ στον πάγκο δεν κοιτάει τίποτα άλλο πέρα από την κορυφή.

Τα Τρία Λιοντάρια, πάντως, ξεκινούν το Μουντιάλ 2026 με μια πολύ απαιτητική δοκιμασία, απέναντι στην πάντα επικίνδυνη Κροατία. Εξαιρετικό αναμένεται το παιχνίδι.

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Όσες… παγίδες κι αν κρύβει το παιχνίδι για την Αγγλία, δεν παύει να είναι το απόλυτο φαβορί για το τρίποντο, πράγμα που αποτυπώνεται και στις τιμές του 1Χ2. Στο 1.71 βρίσκουμε τη νίκη της Αγγλίας, με αυτή των Κροατών στο 4.90 και την ισοπαλία στο 3.85.

Από εκεί και πέρα, δεδομένα αξίζει και μια ματιά στην αγορά των γκολ. Η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία έχει θέσει το line στο 2,5 και προσφέρει το Over στο 2.16, αρκετά πιο ψηλά από το 1.69 του Under.

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Για παράδειγμα η νίκη της Αγγλίας με Over 2,5 γκολ και σκόρερ τον Χάρι Κέιν προσφέρεται στο 4.05, ενώ το Χ2 της σκληροτράχηλης Κροατίας με Under 2,5 τέρματα στο 3.15. Έχει αξία και το να σκοράρει πρώτος ο Μπέλινγκχαμ, στο 8.60.

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