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Sportingbet: 9 Ενισχυμένες Αποδόσεις στο ΗΠΑ – Αυστραλία!

Sportingbet: 9 Ενισχυμένες Αποδόσεις στο ΗΠΑ - Αυστραλία!

Στις 22:00, ΗΠΑ και Αυστραλία έρχονται αντιμέτωπες στο Σιάτλ για την 2η αγωνιστική του 4ου ομίλου και στις 03:30, η Βραζιλία θα ψάξει την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ κόντρα στην Αϊτή.

Sportingbet: Ενισχυμένο Build A Bet* στο ΗΠΑ – Αυστραλία!

Στόχος η κορυφή
To 2Χ2 στον 4ο όμιλο του Παγκόσμιου Κυπέλλου θα ψάξουν απόψε ΗΠΑ και Αυστραλία. Αμφότερες, έκαναν την έκπληξη και ξεκίνησαν με το… δεξί την διαδρομή τους στη διοργάνωση, βάζοντας σοβαρές βάσεις για να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο. Οι ΗΠΑ επικράτησαν αρκετά εύκολα της Παραγουάη με 4-1 και έβαλαν από την 1η κιόλας αγωνιστική πολύ ψηλά τον πήχη των προσδοκιών.  Εντυπωσιακή στην πρεμιέρα της ήταν και η Αυστραλία, η οποία νίκησε την Τουρκία με σκορ 2-0, χτυπώντας κυριολεκτικά στην κόντρα, καθώς η γειτονική μας χώρα είχε την κατοχή της μπάλας σε ποσοστό 72%! Για πρώτη φορά στην ιστορία τους οι δύο ομάδες έρχονται αντιμέτωπες σε τελική φάση Μουντιάλ. Οι τέσσερις προηγούμενες αναμετρήσεις τους ήταν όλες στο πλαίσιο φιλικών με τις ΗΠΑ να κερδίζουν τις δύο τελευταίες: 3-1 τον Ιούνιο του 2010 και 2-1 τον Οκτώβριο του 2025. Στο 5.00, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να επικρατήσουν οι γηπεδούχοι και να σημειωθούν Over 3,5 γκολ.

Sportingbet: Βραζιλία – Αϊτή με PriceBoosts!

Ώρα για σάμπα
Μία πειστική εμφάνιση που θα φέρει αισιοδοξία στις τάξεις της και θα της δώσει το πρώτο «τρίποντο» στον 3ο όμιλο θα ψάξει απόψε η Βραζιλία κόντρα στην Αϊτή. Η ομάδα του Αντσελότι έδειξε αρκετές αδυναμίες στην πρεμιέρα με το Μαρόκο και άπαντες θα ψάξουν απαντήσεις αρχής γενομένης από την αποψινή αναμέτρηση. Η Αϊτή δεν τρομάζει σε καμία περίπτωση την «Σελεσάο» η οποία αναμένεται να ξεσπάσει για το ανεπιτυχές ξεκίνημα στην κορυφαία διοργάνωση του ποδοσφαίρου. Αυτή θα είναι η 4η φορά που οι δύο ομάδες συναντιούνται – πρώτη στο Μουντιάλ – με την Βραζιλία να μετρά 3 νίκες έχοντας σκοράρει συνολικά 17 γκολ και δεχθεί μόλις 1! Στο 2.37 η απόδοση στην Sportingbet να σημειώσει Over 3,5 γκολ η Βραζιλία.

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