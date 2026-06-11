Sportingbet: 10 Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Μεξικό – Νότια Αφρική!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο ανοίγει την… αυλαία του απόψε με την αναμέτρηση Μεξικό – Νότια Αφρική στις 22:00. Αυτή είναι η 23η έκδοση της κορυφαίας διοργάνωσης, ενώ για 1η φορά τρεις χώρες αναλαμβάνουν το ρόλο του συνδιοργανωτή.

Sportingbet: Ενισχυμένο Build A Bet* στο Μεξικό – Νότια Αφρική!

Φαβορί οι γηπεδούχοι

Όλα τα φώτα του ποδοσφαιρικού πλανήτη θα είναι στραμμένα απόψε στο Estadio Atzeca, όπου το Μεξικό υποδέχεται τη Νότια Αφρική, έχοντας ως μοναδικό στόχο να ξεκινήσει με το… δεξί στο Μουντιάλ. Η ομάδα του Αγκίρε είναι το μεγάλο φαβορί της αποψινής αναμέτρησης κι αυτό καλείται να επιβεβαιώσει στο κατάμεστο ιστορικό γήπεδο. Οι «τρικολόρ» μάλιστα τρέχουν αήττητο σερί σε πρεμιέρα της διοργάνωσης από το 1998, ενώ το 2026 δεν έχουν ηττηθεί ακόμα, μετρώντας 6 νίκες και 2 ισοπαλίες. Το 2010, καταγράφεται η τελευταία φορά που Μεξικό και Νότια Αφρική βρέθηκαν αντίπαλες σε Μουντιάλ και τότε ήταν ξανά η πρεμιέρα της διοργάνωσης, με την αναμέτρηση να λήγει ισόπαλη (1-1). Στο 2.65, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει το Μεξικό και να σημειωθούν Over 2,5 γκολ στο ματς.

Sportingbet: Αμέτρητα ειδικά στοιχήματα στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

16 χρόνια μετά…

Επιστροφή σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το 2010 για την Νότια Αφρική, η οποία έχει ως αρχικό στόχο να ξεπεράσει τον σκόπελο των ομίλων. Η ομάδα του Μπρος εκκινεί ως αουτσάιντερ στη διοργάνωση και θέλει να εκμεταλλευτεί το υποτιθέμενο άγχος και την πίεση που θα έχουν οι Μεξικανοί. Αγωνιστικά, έχει προβληματίσει με την απόδοσή της τόσο στα τελευταία φιλικά, όσο και στα προκριματικά, καθώς παρά το «εισιτήριο» πρόκρισης είχε τη χειρότερη επίθεση και άμυνα από τις ομάδες που πήραν την πρωτιά στην Αφρική. Δεν έχει πανηγυρίσει τη νίκη μέσα στο 2026 (0-2-3). Στο 2.95, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να κερδίσει το ματς η Νότια Αφρική ή να έρθει το ματς ισόπαλο.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ