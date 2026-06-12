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Sportingbet: 10 Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Καναδάς – Βοσνία!

Sportingbet: 10 Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Καναδάς - Βοσνία!

Στις 22:00, Καναδάς και Βοσνία ρίχνονται στη «μάχη» του Παγκόσμιου Κυπέλλου για τον 2ο όμιλο της διοργάνωσης.

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Με το… δεξί
Να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο θέλει απόψε ο Καναδάς, ο οποίος υποδέχεται την Βοσνία στο Τορόντο. Οι οικοδεσπότες της 23ης κορυφαίας διοργάνωσης βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και αυτό θέλουν να επιβεβαιώσουν κόντρα στους σκληροτράχηλους Βόσνιους. Μάλιστα, η ομάδα του Μαρς μετρά μόλις μία ήττα στους 28 τελευταίους αγώνες που έχει δώσει στο ίδιο γήπεδο, ωστόσο, δεν έχει πανηγυρίσει ακόμα τη νίκη σε επίπεδο Μουντιάλ. Αυτή είναι η 3η συμμετοχή του Καναδά στην κορυφαία διοργάνωση του κόσμου, έπειτα το 1986 και το 2022. Παίκτης x-factor για τους «κόκκινους» ο Ντέιβιντ της Γιουβέντους, ο οποίος είναι και η μεγαλύτερη απειλή για τις αντίπαλες άμυνες. Στο 5.50, η Ενισχυμένη Απόδοση να ανοίξει το σκορ της αναμέτρησης.

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Για 2η φορά στην ιστορία της η Βοσνία δίνει το «παρών» σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ομάδα του Μπάρμπαρεζ πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία στα προκριματικά, καθώς και στην διαδικασία των play-offs, όπου πέταξε εκτός την Ουαλία και την Ιταλία. Στο 2ο όμιλο της διοργάνωσης είναι αουτσάιντερ, πίσω από την Ελβετία και τον Καναδά, ωστόσο, αυτός είναι και ο μοναδικός στόχος να μπει σφήνα ανάμεσα τους και να προχωρήσει στους «32». Ο Τζέκο είναι ο μεγάλος της σταρ, ωστόσο, παραμένει αμφίβολος για την αναμέτρηση της πρεμιέρας, εξαιτίας ενός τραυματισμού στον ώμο. Εφόσον, αγωνιστεί η απόδοση να βρει να δίχτυα στο ματς προσφέρετε στο 3.75.

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