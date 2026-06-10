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Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός!

Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός!

Τελικοί πράξη 4η απόψε στο Telekom Center Athens με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 21:00.

Sportingbet: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός με PriceBoosts!

Για το 2-2
Με μοναδικό στόχο να φέρει την σειρά στα ίσια ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens. Οι «πράσινοι» χρειάζονται πάση θυσία τη νίκη που θα τους βάλει ξανά το… κόλπο της κατάκτησης του τίτλου, καθώς σε περίπτωση ήττας ο Ολυμπιακός θα στεφθεί για 16η φορά στην ιστορία του Πρωταθλητής Ελλάδας. Την περασμένη Δευτέρα μπορεί να ξεκινήσαν αρκετά αποφασισμένα την αναμέτρηση, ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη και γνώρισαν την ήττα. Με τον Ναν «εκτός» αγώνα (10π., 5-13 δίποντα, 0/5 τρίποντα) και τους Γκραντ (19 πόντους) και Σορτς (15 πόντους) η ομάδα του Αταμάν ηττήθηκε με 102-92 και πλέον παίζει τα… ρέστα της μπροστά στον κόσμο της. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, νοκ άουτ από την αποψινή αναμέτρηση είναι ο Ρογκαβόπουλος, αμφίβολος ο Σλούκας και ερωτηματικό αποτελεί η συμμετοχή του Όσμαν. Στο 2.40, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει το 1ο ημίχρονο και το ματς το «τριφύλλι».

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Να σηκώσει την κούπα
To break που θα του δώσει την ευκαιρία να πανηγυρίσει back – to – back τον τίτλο του Πρωταθλητή θα επιδιώξει απόψε ο Ολυμπιακός στο έδρα του «αιώνιου» αντιπάλου του. Οι «ερυθρόλευκοι» μετά τη νίκη της περασμένη Δευτέρας βρίσκονται με το ένα… πόδι κοντά στην κατάκτηση του τίτλου. Φουρνιέ και Βεζένκοφ για ακόμα ένα ματς ήταν οι x-factor της ομάδας του Μπαρτζώκα, καθώς σημείωσε 28 και 24 πόντους αντίστοιχα. Από κοντά και ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος κυριάρχησε και στις δύο ρακέτες με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ. Στ’ αγωνιστικά, τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Ντόρσεϊ, ο οποίος έχει απουσιάσει σε όλη την σειρά, ενώ αμφίβολος παραμένει και ο Παπανικολάου. Εκτός οκτάδας των ξένων έχουν μείνει οι Μόρις, ΜακΚίσικ και Φαλ. Στο 4.50, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει ο Ολυμπιακός και να σημειωθούν Over 164,5 πόντοι στο ματς.

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