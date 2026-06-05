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Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός!

Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός!

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κοντράρονται απόψε στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 2ης αναμετρήσεις της σειράς των τελικών του Ελληνικού Πρωταθλήματος.

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Αντίδραση & ισοφάριση!
Τη νίκη που θα φέρει την σειρά στα ίσια θα ψάξει απόψε ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Ολυμπιακό. Οι «πράσινοι» μπορεί να έφτασαν κοντά σε μία μεγάλη ανατροπή την περασμένη Τετάρτη στο ΣΕΦ, ωστόσο, πλήρωσαν την αστοχία τους και ηττήθηκαν από τους «ερυθρόλευκους» που προβλημάτισαν με την απόδοσή τους. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, ερωτηματικό αποτελεί η συμμετοχή του Σλούκα, ενώ τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί και η λίστα των ξένων, με τον Ερνανγκόμεθ ν’ αποτελεί ερωτηματικό αν θα είναι στην αποστολή, κάτι που δε συνέβη στο 1ο ματς. Στο 2.65 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει ο Παναθηναϊκός το 1ο ημίχρονο και το ματς.

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Break… τίτλου
Να… σπάσει την έδρα του «αιώνιου» αντιπάλου του και να απέχει μία νίκη μακριά από τον τίτλο του Πρωταθλητή έχει ως στόχο απόψε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» αν και βρέθηκαν στο +17 στο πρώτο ματς, είδαν ότι τέτοιες αναμετρήσεις απαιτούν αρκετή συγκέντρωση, καθώς παραλίγο να ηττηθούν και να χάσουν το πλεονέκτημα της έδρας. Αυτό είναι κάτι που επεσήμανε και ο Μπαρτζώκας στους παίκτες, ενόψει την αποψινής αναμέτρησης στο κατάμεστο Telekom Center Athens. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, αμφίβολος είναι ο Ντόρσεϊ, ενώ τελευταία στιγμή θα ανακοινωθεί και η λίστα των ξένων, με τους Χολ και Νιλικίνα να είχαν μείνει εκτός στο πρώτο ματς. Στο 2.10, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σημειώσει ο Ολυμπιακός τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στο ματς.

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