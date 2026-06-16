Σέντρα με Δώρα*

Στη «μάχη» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ρίχνεται και η Γαλλία, ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης. Οι «τρικολόρ» παίζουν με τη Σενεγάλη (16/6, 22:00) για τον 9ο όμιλο, ενώ στο άλλο ματς κοντράρονται Ιράκ – Νορβηγία (17/6, 01:00). Εξάλλου, η παγκόσμια πρωταθλήτρια, Αργεντινή, κάνει κι εκείνη πρεμιέρα στη διοργάνωση και αντιμετωπίζει την Αλγερία (17/6, 04:00), για τον 10ο όμιλο. Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

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Η Γαλλία είναι μέσα στα φαβορί για το Μουντιάλ 2026 και θέλει να το δείξει από την αρχή. Το 2022 έφτασε κοντά στο back to back, αλλά έχασε στα πέναλτι από την Αργεντινή στον τελικό και σίγουρα αυτό και την «πόνεσε» αλλά και την πείσμωσε. Έχει μεγάλη ποιότητα και επιθετικά δείχνει να είναι στα καλύτερά της. Αντίπαλός της είναι η Σενεγάλη που έχει κι εκείνη προσδοκίες, ενώ πριν 4 χρόνια, στο Κατάρ, έφτασε ως τους «16» της διοργάνωσης. Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές και για αυτήν την αναμέτρηση, όπως το Over 2,5, στο 1.92. Επίσης, για τον ίδιο όμιλο (9ος), κοντράρονται Ιράκ και Νορβηγία. Το Ιράκ επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά το 1986 και δεδομένα έχει πολύ δύσκολο έργο. Από την άλλη, οι Νορβηγοί έκαναν καταπληκτικά προκριματικά και θέλουν να δείξουν πράγματα στο Μουντιάλ. Μάλιστα, είναι η πρώτη τους συμμετοχή μετά το 1998! Εδώ, η αγορά Over 1,5 Ημίχρονο, προσφέρεται στο 2.20.

Παρολί που δεν χάνει!

Εξάλλου, στη «μάχη» ρίχνεται και η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή. Η παρέα του Μέσι ξεκινάει τις υποχρεώσεις της με το παιχνίδι απέναντι στην Αλγερία και θέλει να κάνει ό,τι και το 2022 στο Κατάρ. Εκεί, θυμίζουμε, είχε φτάσει ως το τέλος της διαδρομής, κατακτώντας το τρόπαιο με τη νίκη της επί της Γαλλίας στη διαδικασία των πέναλτι. Η Αλγερία έχει δύσκολο έργο αλλά και στόχο να περάσει τον όμιλο. Μάλιστα, επιστρέφει σε τελική φάση Μουντιάλ μετά το 2014. Και τότε είχε φτάσει ως τους «16» όπου εν τέλει αποκλείστηκε από τη Γερμανία με 2-1 στην παράταση. Η Fonbet προσφέρει πολλές αγορές και σε δυνατές τιμές, όπως το Goal/Goal, στο 2.20. Μάλιστα, και τα τέσσερα παιχνίδια της ημέρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, δηλαδή Γαλλία – Σενεγάλη, Ιράκ – Νορβηγία, Αργεντινή – Αλγερία και Αυστρία – Ιορδανία, είναι οι Αγώνες της Ημέρας, κοινώς σε κάθε ένα από αυτούς θα βρείτε τα αγαπημένα Ψαγμένα Ειδικά με σπέσιαλ αγορές και αποδόσεις.

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