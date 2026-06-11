Πρεμιέρα Μουντιάλ Μεξικό – Νότια Αφρική με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Το Μεξικό αντιμετωπίζει στην Πόλη του Μεξικού τη Νότια Αφρική στην πρεμιέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ένα παιχνίδι για την 1η αγωνιστική του 1ου γκρουπ. Οι γηπεδούχοι μετρούν 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα απέναντι στη Νότια Αφρική (10-5 γκολ).

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Το Μεξικό περίμενε πώς και πώς αυτήν τη στιγμή. Για 3η φορά στην ιστορία του φιλοξενεί ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος, όπως και η πίεση για να φτάσει στα νοκ άουτ του θεσμού. Για αυτό και έχει μια έμπειρη ομάδα υπό την καθοδήγηση του Χαβιέρ Αγκίρε, που έχει φάει τους πάγκους με το κουτάλι.

Η Νότια Αφρική έχει στον πάγκο της τον πολύπειρο Βέλγο προπονητή Ούγκο Μπρος. Η πλειονότητα των παικτών της αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της χώρας. Είναι μια ομάδα με πολλά αθλητικά προσόντα, αλλά η αλήθεια είναι πως στερείται ποιότητας σε κάποιες γραμμές.

Ο άσος του Μεξικού προσφέρεται στο 1.44** και το διπλό της Νότιας Αφρικής ανέρχεται στο 8.90** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, το Over 2.5 γκολ δίνεται στο 2.18**, ενώ το αντίστοιχο Under το βλέπουμε στο 1.70**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις, όμως, και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο παιχνίδι που διεξάγεται στο «Estadio Azteca», η διπλή ευκαιρία υπέρ της Νότιας Αφρικής ανεβαίνει στο 3.05** από 2.86, ενώ το να σημειωθούν Over 9.5 συνολικά σουτ στην εστία πάει στο 3.45** από 3.23.

Ταυτόχρονα, το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο τοποθετείται στο 3.40** με την Ενισχυμένη Απόδοση (από 3.20), ενώ το να σημειωθεί το πρώτο γκολ στο διάστημα 00:00-14:59 βρίσκεται πλέον στο 4.15** (από 3.90).

Ακόμη, το Over 0.5 ασίστ από πλευράς Julian Quinones ανέρχεται στο 4.30** από 4.00, ενώ το να είναι πρώτος σκόρερ ο Raul Jimenez πάει στο 4.70** από 4.25. Στις Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός νίκη Μεξικού και Over 2.5 γκολ εκτοξεύεται στο 3.25** από 2.56.

Ενδέκατη διαδοχική παρουσία σε Μουντιάλ η Νότια Κορέα

Για τον ίδιο όμιλο, η Νότια Κορέα αντιμετωπίζει την Τσεχία στο «Estadio Guadalajara» στη Ζαποπάν του Μεξικού. Μία νίκη για κάθε ομάδα στις τρεις έως τώρα μονομαχίες τους (4-8 γκολ).

Η Νότια Κορέα τερμάτισε αήττητη στα προκριματικά της Ασίας με 6 νίκες και 4 ισοπαλίες. Εξασφάλισε την πρόκριση σε Μουντιάλ για 12η φορά στην ιστορία της και για 11η συνεχόμενη. Στις προηγούμενες πρεμιέρες της σημείωσε τρεις νίκες, έφερε τρεις ισοπαλίες και γνώρισε πέντε ήττες. Έχασε μόνο σε ένα από τα πρώτα της παιχνίδια στη φάση των ομίλων στα έξι τελευταία Παγκόσμια Κύπελλα. Μειονέκτημα αποτελεί το ότι εδώ και 11 μήνες δεν έχει δώσει ούτε ένα επίσημο ματς.

Η Τσεχία, από τότε που πήρε τη σημερινή της μορφή, μετά τη διάσπαση με την Τσεχοσλοβακία, φτάνει για 2η φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και 1η ύστερα από 20 χρόνια. Στα προκριματικά έμεινε 2η πίσω από την Κροατία και πήγε στα μπαράζ του Μαρτίου. Έδωσε και τα δύο ματς στην Πράγα και απέκλεισε στα πέναλτι Ιρλανδία και Δανία. Στα φιλικά προετοιμασίας νίκησε το Κόσοβο με 2-1 και τη Γουατεμάλα με 3-1.

Ο άσος της Νότιας Κορέας τοποθετείται στο 2.62**, ενώ το διπλό της Τσεχίας προσφέρεται στο 2.92** στην πλατφόρμα της Betsson. Όσον αφορά το G/G, το βλέπουμε στο 1.90**, την ώρα που το N/G πάει στο 1.85**.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 9.5 σουτ στην εστία ανεβαίνει στο 3.20** από 2.99, το Over 1.5 γκολ της Τσεχίας πάει στο 3.05** από 2.86, ενώ το να κρατήσει ανέπαφη την εστία της η Νότια Κορέα ανέρχεται στο 3.15** με την Ενισχυμένη Απόδοση (από 2.96).

Ακόμη, το να σκοράρει ο Πάτρικ Σικ τοποθετείται πλέον στο 3.05** (από 2.75), ενώ το να σημειωθεί το πρώτο γκολ στο διάστημα 00:00-14:59 φτάνει στο 4.30** (από 4.00) στην πλατφόρμα της Betsson.

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**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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