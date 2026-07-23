ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός με 0% γκανιότα στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα τους

Η αντίστροφη μέτρηση και η βασική προετοιμασία ολοκληρώθηκαν και η νέα ευρωπαϊκή σεζόν ξεκινά για τις δύο ελληνικές ομάδες που ρίχνονται στη μάχη των προκριματικών. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός κάνουν την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση για τη νέα αγωνιστική περίοδο, έχοντας κοινό στόχο την πρόκριση και τη συνέχεια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

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Το πρώτο παιχνίδι κάθε σειράς δεν κρίνει την πρόκριση, μπορεί όμως να διαμορφώσει τις ισορροπίες ενόψει των επαναληπτικών. Οι «Πράσινοι» ταξιδεύουν στην Ουγγαρία για να αντιμετωπίσουν την Πάκσι στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, ενώ ο ΠΑΟΚ σε ξεκάθαρα πιο δύσκολη αποστολή κοντράρεται με τη Ντιναμό Κιέβου στην ουδέτερη Πολωνία, για τον 2ο προκριματικό του Europa League.

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Ο Παναθηναϊκός ανοίγει μια νέα εποχή με τον Γιάκομπ Νίστρουπ στον πάγκο και φιλοδοξεί να επιστρέψει στις επιτυχίες μετά την όχι ευχάριστη περσινή σεζόν. Το «Τριφύλλι» προχώρησε σε σημαντική ενίσχυση του ρόστερ, παρουσιάζοντας νέο αγωνιστικό πρόσωπο στα φιλικά προετοιμασίας, όπου έδειξε διάθεση να παίξει πιο επιθετικό ποδόσφαιρο.

Απέναντί του θα βρει μία Πάκσι με εξαιρετική ομοιογένεια, καθώς διατηρεί τον κορμό της και τον ίδιο προπονητή από το 2023. Οι Ούγγροι βασίζονται αποκλειστικά σε γηγενείς ποδοσφαιριστές, έδωσαν δέκα φιλικά μέσα στο καλοκαίρι και εμφανίζονται απόλυτα έτοιμοι για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Η εμπειρία του Παναθηναϊκού από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του δίνει τον πρώτο λόγο, όμως η Πάκσι αναμένεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα ανταγωνιστική στην έδρα της.

Το ζητούμενο και το δύσκολο για την ελληνική ομάδα είναι ότι καλείται να περάσει από τρεις προκριματικούς, δίχως όμως να έχει… μαξιλαράκι ασφαλείας. Οπότε, αυτό δημιουργεί ένα σχετικό άγχος και αυτή είναι μία αρχή που θα πρέπει να έχει θετικό πρόσημο.

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Ο ΠΑΟΚ ξεκινά επίσης μια νέα πορεία, με τον Αλέσιο Λίσι να διαδέχεται τον Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο. Οπότε, αυτό το παιχνίδι ανοίγει μία νέα εποχή μετά την αποχώρηση του κορυφαίου προπονητή στην ιστορία του club. Οι Θεσσαλονικείς κράτησαν μεγάλο μέρος του βασικού κορμού τους, αλλά καλούνται να παρουσιάσουν άμεσα συνοχή απέναντι σε έναν αντίπαλο με ευρωπαϊκή εμπειρία.

Η Ντιναμό Κιέβου μπορεί να προκρίθηκε στον προηγούμενο γύρο, όμως το έκανε με δύο ισοπαλίες χωρίς γκολ απέναντι στην Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ και χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι. Παρότι εξακολουθεί να διαθέτει ποιότητα, δεν έπεισε δημιουργικά και δείχνει να αναζητά ακόμη ρυθμό.

Η αναμέτρηση διεξάγεται σε ουδέτερο έδαφος, στην Πολωνία, γεγονός που μειώνει σημαντικά το πλεονέκτημα της ουκρανικής ομάδας. Αναμένεται παιχνίδι τακτικής, με τις δύο ομάδες να γνωρίζουν πως η πρόκριση θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό και στη ρεβάνς της Θεσσαλονίκης.

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