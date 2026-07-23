ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Kingbet Kingbet
Κοινοποίηση:

Για την πρόκριση στην επόμενη φάση ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός με ειδικά στοιχήματα!

Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Για την πρόκριση στην επόμενη φάση ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός με ειδικά στοιχήματα!

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αρχίζουν τις μάχες τους στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η επίσημη αυλαία της σεζόν ανοίγει για τις ελληνικές ομάδες, με τα πρώτα παιχνίδια των προκριματικών, στο δρόμο προς τη League Phase.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο ουδέτερο Λούμπλιν της Πολωνίας ως τυπικά φιλοξενούμενος τη Ντιναμό Κιέβου (20:00) στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο Αλέσιο Λίσι θα κάνει επίσημο ντεμπούτο στον πάγκο του «δικεφάλου» του Βορρά, καθώς διαδέχθηκε τον Ραζβάν Λουτσέσκου στο πλαίσιο της γενικής αναδόμησης του ποδοσφαιρικού τμήματος, με τους Θεσσαλονικείς να καλούνται να βάλουν βάσεις πρόκρισης από την πρώτη μονομαχία με την ουκρανική ομάδα.

Ο επαναληπτικός θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Τούμπα (30/7), με τους «ασπρόμαυρους» εφόσον εξασφαλίσουν το εισιτήριο να αντιμετωπίζουν Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού θα τους περιμένει στο Conference League μία εκ των Καραμπάγκ ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ντιναμό Κιέβου – ΠΑΟΚ 1:3.00 X:3.30 2:2.40

Τη δική του εκκίνηση στα προκριματικά πραγματοποιεί και ο Παναθηναϊκός που δοκιμάζεται στην Ουγγαρία με την Πάκσι (21:00) στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου στο Conference League.

Οι «πράσινοι» του Γιάκομπ Νίστρουπ που ανέλαβε αυτό το καλοκαίρι μετά τον Ράφα Μπενίτεθ για να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε τίτλους και ειδικά στο πρώτο πρωτάθλημα μετά το 2010, χρειάζονται τρεις προκρίσεις για να φτάσουν στη League Phase της διοργάνωσης και δεν έχουν περιθώριο λάθους, με την πρώτη πρόκριση να είναι ζητούμενο απέναντι στην ουγγρική ομάδα.

Ο επαναληπτικός στο «πράσινο» ζευγάρι θα διεξαχθεί σε μία εβδομάδα στο ΟΑΚΑ (30/7) ενώ σε περίπτωση πρόκρισης στον τρίτο γύρο θα περιμένει μία εκ των Σπάρτακ Τρνάβα ή ΤΣΣΚΑ 1948.

Πάκσι – Παναθηναϊκός 1:5.10 X:4.35 2:1.54

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στις κορυφαίες διοργανώσεις

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Efbet Casino
EFBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα