Για την πρόκριση στην επόμενη φάση ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός με ειδικά στοιχήματα!

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αρχίζουν τις μάχες τους στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η επίσημη αυλαία της σεζόν ανοίγει για τις ελληνικές ομάδες, με τα πρώτα παιχνίδια των προκριματικών, στο δρόμο προς τη League Phase.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο ουδέτερο Λούμπλιν της Πολωνίας ως τυπικά φιλοξενούμενος τη Ντιναμό Κιέβου (20:00) στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο Αλέσιο Λίσι θα κάνει επίσημο ντεμπούτο στον πάγκο του «δικεφάλου» του Βορρά, καθώς διαδέχθηκε τον Ραζβάν Λουτσέσκου στο πλαίσιο της γενικής αναδόμησης του ποδοσφαιρικού τμήματος, με τους Θεσσαλονικείς να καλούνται να βάλουν βάσεις πρόκρισης από την πρώτη μονομαχία με την ουκρανική ομάδα.

Ο επαναληπτικός θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Τούμπα (30/7), με τους «ασπρόμαυρους» εφόσον εξασφαλίσουν το εισιτήριο να αντιμετωπίζουν Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού θα τους περιμένει στο Conference League μία εκ των Καραμπάγκ ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ντιναμό Κιέβου – ΠΑΟΚ 1:3.00 X:3.30 2:2.40

Τη δική του εκκίνηση στα προκριματικά πραγματοποιεί και ο Παναθηναϊκός που δοκιμάζεται στην Ουγγαρία με την Πάκσι (21:00) στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου στο Conference League.

Οι «πράσινοι» του Γιάκομπ Νίστρουπ που ανέλαβε αυτό το καλοκαίρι μετά τον Ράφα Μπενίτεθ για να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε τίτλους και ειδικά στο πρώτο πρωτάθλημα μετά το 2010, χρειάζονται τρεις προκρίσεις για να φτάσουν στη League Phase της διοργάνωσης και δεν έχουν περιθώριο λάθους, με την πρώτη πρόκριση να είναι ζητούμενο απέναντι στην ουγγρική ομάδα.

Ο επαναληπτικός στο «πράσινο» ζευγάρι θα διεξαχθεί σε μία εβδομάδα στο ΟΑΚΑ (30/7) ενώ σε περίπτωση πρόκρισης στον τρίτο γύρο θα περιμένει μία εκ των Σπάρτακ Τρνάβα ή ΤΣΣΚΑ 1948.

Πάκσι – Παναθηναϊκός 1:5.10 X:4.35 2:1.54

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