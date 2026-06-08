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Παίρνουν… φωτιά οι Τελικοί, με «καυτές» αποδόσεις στη winmasters!

Παίρνουν… φωτιά οι Τελικοί, με «καυτές» αποδόσεις στη winmasters!

Χαμός στην Basket League και το Game 3 προμηνύεται συναρπαστικό. Ο Παναθηναϊκός απέδειξε πως σε τέτοια παιχνίδια τίποτα δεν είναι προδιαγεγραμμένο και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά, αλλάζοντας τα δεδομένα στους Τελικούς.

Προφανώς, ο Ολυμπιακός αναζητά την απάντησή του, θέλει να πάρει ξανά το προβάδισμα για τον τίτλου και η τρίτη μεταξύ τους «μονομαχία» θα είναι σίγουρα «καυτή». Ακριβώς σαν τις αποδόσεις της winmasters, που δηλώνει «παρών» με τις καλύτερες τιμές της αγοράς!

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Η σειρά επιστρέφει στο ΣΕΦ και αυτό σε συνδυασμό με το υψηλό κίνητρο αντίδρασης του Ολυμπιακού είναι που τον καθιστά φαβορί στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στο 1.44 βρίσκουμε τον άσο, ενώ το διπλό του Παναθηναϊκού είναι αρκετά πιο ψηλά, στο 3.25.

Φυσικά, ενδιαφέρον έχει και η αγορά των πόντων, ιδανικό «καταφύγιο» για στοίχημα σε τόσο απρόβλεπτους αγώνες. Η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία έχει θέσει το line στο 164 και προσφέρει το Over στο 1.89 και το Under στο 1.86.

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο.

Βέβαια, δεν θα μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε και με πιο… εκλεκτές επιλογές. Στη winmasters, άλλωστε, βρίσκει κανείς πληθώρα ειδικών και συνδυαστικών στοιχημάτων.

Για παράδειγμα, το combo για χάντικαπ +4,5 του Παναθηναϊκού με 15+ πόντους του Όσμαν και Over 3,5 ασίστ του Ναν στο 6.85 ή το αντίστοιχο για νίκη του Ολυμπιακού με Over 165,5 πόντους και 10+ πόντους από τον Πίτερς στο 6.95 είναι στοιχήματα που δεν… αγνοείς έτσι απλά.

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