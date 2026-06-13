Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ώρα τίτλου στο ΣΕΦ με 0% γκανιότα και «Ενισχυμένους» Φουρνιέ – Μιλουτίνοβ

Το καθοριστικό Game 5 έφτασε στο ΣΕΦ, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο και πιο κρίσιμο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Basket League. Οι δυο αιώνιοι έχουν δώσει μεγάλη μάχη στους πρώτους τέσσερις αγώνες και ισορροπούν στο 2-2, αφού στη ματσάρα του «T-Center» προ ημερών το Τριφύλλι κατάφερε να μείνει όρθιο και να ισοφαρίσει τη σειρά.

Σε μια τρομερή μάχη που κρίθηκε στη δεύτερη παράταση, οι παίκτες του Εργκίν Άταμαν πήραν τη νίκη με 93-86 παρά τις αντιξοότητες που συνάντησαν. Οι απουσίες ήταν αρκετές και σημαντικές (εκτός Σλούκας, Όσμαν, Ρογκαβόπουλος), όμως βρήκαν πόντους-κλειδιά στο τέλος από τον Τι-Τζέι Σορτς που με επτά σερί στο ξεκίνημα της δεύτερης παράτασης κατάφερε να γείρει την πλάστιγγα υπέρ του Τριφυλλιού.

Δείτε στην Elabet τα ειδικά παικτών και όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις στο Στοίχημα με Super Προσφοράς* Γνωριμίας!

Στο μεταξύ ο Κέντρικ Ναν με 23 πόντους έδειξε και πάλι το καλό του πρόσωπο σε μια κομβική στιγμή που έδωσε πνοή στον Παναθηναϊκό, ενώ καθοριστικοί ήταν και ο Βασίλης Τολιόπουλος με τον Χέιζ Ντέιβις που μέτρησαν από 12 πόντους έκαστος. Το γεγονός ωστόσο πως ο νικητής κρίθηκε στη δεύτερη παράταση καταδεικνύει πως ήταν ένας αγώνας που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην τα κατάφερε για δεύτερη σερί φορά στο «T-Center», όμως βρέθηκε πολύ κοντά στη νίκη και θα μπορούσε να είχε σφραγίσει τον τίτλο στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου. Τελικά ο κλήρος θα πέσει στο ΣΕΦ, εκεί όπου έχει χτίσει μια γερή παράδοση στα ντέρμπι αιωνίων. Από τον Οκτώβριο του 2024 άλλωστε, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα τρέχει ένα νικηφόρο σερί οκτώ αγώνων στην έδρα του απέναντι στον Παναθηναϊκό σε όλες τις διοργανώσεις και δεν έχει καμία διάθεση να βάλει…. φρένο, τώρα ειδικά που μπορεί να κατακτήσει τον τίτλο.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.00: Νίκη Ολυμπιακού – Over 10,5 Πόντοι Μιλουτίνοβ – Over 15,5 Πόντοι Φουρνιέ

Στη σειρά των τελικών το ΣΕΦ δεν τον έχει απογοητεύσει, αφού έχει κάνει το 2/2 απέναντι στο Τριφύλλι και μάλιστα την προηγούμενη φορά έφτασε την εκατοστάρα, με το τελικό 102-92. Πρόσωπο των τελικών για τους Ερυθρόλευκους είναι δεδομένα ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος στα δυο προηγούμενα ματς πέτυχε 28 και 29 πόντους και στο «T-Center» έμοιαζε ανά περιστάσεις να παλεύει μόνος του επιθετικά απέναντι στους παίκτες του Εργκίν Άταμαν.

Στη σειρά των τελικών δεν έχει πετύχει κάτω από 15 πόντους και αποτελεί τον παίκτη κλειδί για το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενόψει και της καθοριστικής μάχης στο Φάληρο που θα αναδείξει τον φετινό πρωταθλητή. Οι Πειραιώτες πάντως θα θέλουν να ξαναδούν σε μεγάλη βραδιά και τον Μιλουτίνοβ που παρουσίασε πολύ καλύτερη εικόνα στα εντός έδρας ματς με 10 και 17 πόντους αντίστοιχα, όπως και τον Βεζένκοφ που στην εκατοστάρα του Game 3 μέτρησε 24 πόντους.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ