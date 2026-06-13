Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός με Bet Builder και Κορυφαίες Αποδόσεις στην Betsson

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» τον Παναθηναϊκό στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Greek Basketball League, το οποίο και θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας για τη σεζόν 2025-26. Η κάθε ομάδα κέρδισε τα παιχνίδια στην έδρα της σε αυτήν τη σειρά και διαμορφώθηκε έτσι αυτό το 2-2 στις νίκες.

Οι Πειραιώτες κατέκτησαν τον τίτλο στις τρεις από τις τέσσερις τελευταίες σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να μετράει πέντε σερί πρωταθλήματα πριν από αυτήν την τετραετία. Η φετινή είναι η 20ή σερί σεζόν που οι δύο «αιώνιοι» αποτελούν το ζευγάρι του τελικού του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ.

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Ο Ολυμπιακός μετά από την κατάκτηση της EuroLeague φιλοδοξεί να διατηρήσει τα σκήπτρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Στο τέταρτο παιχνίδι την Τετάρτη, αν και είχε τις ευκαιρίες, δεν τις εκμεταλλεύτηκε και έχασε με 93-86 έπειτα από δύο παρατάσεις. Το 40λεπτο έληξε 69-69, η πρώτη παράταση 10-10, ενώ στη δεύτερη έχασε με 14-7. Η ήττα του στο «Telekom Center Athens» ήταν μόλις η δεύτερη στις 20 πιο πρόσφατες υποχρεώσεις του σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Παναθηναϊκός πάει στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό έτοιμος να τα δώσει όλα για να πάρει το διπλό και το πρωτάθλημα. Αναμφίβολα μετά από την επική νίκη του στο Game 4 έχει μομέντουμ και αυτοπεποίθηση. Στον αγώνα της Τετάρτης επικράτησε στα 3 από τα 4 δεκάλεπτα, με 20-16, 20-18, 16-12. Έχασε μόνο την τρίτη περίοδο, με 23-13. Ήταν η 3η νίκη του στις 12 τελευταίες μονομαχίες του με τον Ολυμπιακό.

Ο άσος του Ολυμπιακού προσφέρεται στο 1.38** και το διπλό του Παναθηναϊκού τοποθετείται στο 3.10** στην πλατφόρμα της Betsson. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το ενδεχόμενο της παράτασης.

Αναφορικά με τους πόντους, το Over 166,5 πόντοι εμφανίζεται στο 2.10** και το αντίστοιχο Under δίνεται στο 1.72**. Το να πετύχει ο Ολυμπιακός Over 84.5 πόντους το βλέπουμε στο 1.76**, ενώ το Under 84.5 πόντοι των «ερυθρολεύκων» τοποθετείται στο 1.95**. Για τον Παναθηναϊκό, το να σημειώσει Over 80.5 πόντους προσφέρεται στο 2.05**, την ώρα που το Under 80.5 πόντοι πάει στο 1.67**.

Ακόμη, το Over 81.5 πόντοι στο πρώτο ημίχρονο δίνεται στο 1.72**, με το αντίστοιχο Under να παρέχεται στο 2.00**. Το να προηγείται ο Ολυμπιακός στο πρώτο μισό του αγώνα ανέρχεται στο 1.50**, ενώ το να είναι μπροστά ο Παναθηναϊκός πάει στο 2.50**.

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**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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