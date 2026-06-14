Ολλανδία – Ιαπωνία με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

H Ολλανδία κοντράρεται στο Άρλινγκτον των ΗΠΑ με την Ιαπωνία για την πρώτη αγωνιστική του 6ου ομίλου του Μουντιάλ. Στο γκρουπ μετέχουν επίσης οι Σουηδία και Τυνησία. Οι «οράνιε» μετρούν 2 νίκες και 1 ισοπαλία στα τρία παιχνίδια τους με την Ιαπωνία (6-2 γκολ).

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Η Ολλανδία μπαίνει στο Μουντιάλ ως το φαβορί του ομίλου. Τα πήγε αρκετά καλά στα προκριματικά. Ωστόσο, στα φιλικά προετοιμασίας δημιούργησε ερωτηματικά, μιας και παίκτες κλειδιά μοιάζουν να μην είναι στο μάξιμουμ, ενώ κόπηκε λίγα 24ωρα πριν από την πρεμιέρα λόγω τραυματισμού ο αμυντικός της Άρσεναλ, Τίμπερ.

Η Ιαπωνία, πάλι, ήταν η πρώτη μη διοργανώτρια που πήρε εισιτήριο για το Μουντιάλ. Τα πήγε πολύ καλά στα προκριματικά της Ασίας, δείχνοντας σταθερότητα και συνέπεια. Ολοένα και περισσότερο διαθέτει παίκτες που πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη. Νίκησε στους 6 τελευταίους αγώνες της. Οι τρεις πιο πρόσφατοι ήταν με 1-0, απέναντι σε Σκωτία, Αγγλία και Ισλανδία.

Η νίκη της Ολλανδίας βρίσκεται στο 2.05** και το διπλό της Ιαπωνίας ανεβαίνει στο 3.80** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, το Over 2.5 γκολ προσφέρεται στο 1.98**, ενώ το Under 2.5 γκολ στο 1.85**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο ματς που διεξάγεται στο «ΑΤ&Τ Stadium», το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο πάει στο 3.10** από 2.90, το Over 1.5 σουτ στην εστία από πλευράς Ayase Ueda βρίσκεται στο 3.55 από 3.30, ενώ το Over 1.5 γκολ για την Ιαπωνία προσφέρεται στο 3.25** από 3.05.

Ταυτόχρονα, το να σκοράρει ο Koki Ogawa ανεβαίνει στο 3.50** (από 3.20), ο άσος/άσος στο ημίχρονο/τελικό πάει στο 3.70** (από 3.35), ενώ το Over 10,5 συνολικά σουτ στην εστία δίνεται στο 3.85** (από 3.59). Στις Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρει οποτεδήποτε ο Memphis Depay εκτοξεύεται στο 3.15** (από 2.50) με τη Σούπερ Ενίσχυση.

«Πρώτη» του Κουρασάο σε Παγκόσμιο Κύπελλο

Στον πρώτο αγώνα του 5ου ομίλου του Μουντιάλ, η Γερμανία αντιμετωπίζει στο «Houston Stadion» στις ΗΠΑ το Κουρασάο, σε ένα παιχνίδι που αποτελεί την καλύτερη απόδειξη πως ακόμα και αδύναμες ομάδες μπορούν να ζήσουν το όνειρο ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Για τη Γερμανία, το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 2014, απέτυχε και στο Μουντιάλ του 2018 και σε εκείνο του 2022, καθώς έμεινε στη φάση των ομίλων. Τώρα, οι παίκτες του Νάγκελσμαν κρατούν χαμηλούς τόνους και παρουσιάζονται απόλυτα συγκεντρωμένοι στο στόχο τους.

Η αύξηση των συμμετεχουσών έδωσε τη δυνατότητα στη μικρή ομάδα της Καραϊβικής, το Κουρασάο, να ζήσει το όνειρο της συμμετοχής στην κορυφαία διοργάνωση. Με τρεις νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες κατέκτησε την πρωτιά στο 2ο προκριματικό γκρουπ στην Κεντρική και Βόρεια Αμερική. Έτσι, δίνει το παρών για 1η φορά στην τελική φάση.

Ο άσος της Γερμανίας τοποθετείται στο 1.03** στην πλατφόρμα της Betsson, ενώ το διπλό του Κουρασάο προσφέρεται στο 75.00**. Το Over 3.5 γκολ δίνεται στο 1.52**, ενώ το Under 3.5 στο 2.60**. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σημειωθεί το πρώτο τέρμα του αγώνα στο διάστημα 00:00-14:59 πάει στο 2.50** από 2.35, ενώ το Over 5.5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο ανεβαίνει στο 2.90** από 2.70.

Επιπλέον, το Over 2.5 γκολ στο πρώτο 45λεπτο ανέρχεται στο 3.10** από 2.92, ενώ την Ενισχυμένη Απόδοση του Πρώτος Σκόρερ: Kai Havertz τη βρίσκουμε πλέον στο 3.65** (από 3.30). Ο συνδυασμός, δε, του να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να κερδίσει η Γερμανία βρίσκεται στο 3.30** από 3.00.

Αήττητο εδώ και 19 παιχνίδια το Εκουαδόρ

H Ακτή Ελεφαντοστού αντιμετωπίζει στο «Lincoln Financial Field» στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ το Εκουαδόρ, επίσης για την πρώτη αγωνιστική του 5ου ομίλου του Μουντιάλ.

Η Ακτή Ελεφαντοστού επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά από το 2014. Τα πήγε πολύ καλά στα προκριματικά της Αφρικής, ενώ στα φιλικά που έδωσε πριν από το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού σημείωσε 4 σερί νίκες. Βασίζεται στην αθλητικότητά της και στο τρανζίσιον, ενώ η αποστολή της απαρτίζεται από παίκτες που ως επί το πλείστον αγωνίζονται σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Το Εκουαδόρ, από την άλλη, μετά την αποτυχία του στο Μουντιάλ 2022, έκανε αρκετές αλλαγές και έδωσε τα κλειδιά της ομάδας στον Νέστορ Λορένσο. Προέρχεται από εξαιρετική πορεία στα προκριματικά CONMEBOL, τερματίζοντας 2ο πίσω από την Αργεντινή. Συμπλήρωσε 19 σερί ματς αήττητο, με 11 ισοπαλίες στα παιχνίδια αυτά.

Ο άσος της Ακτής Ελεφαντοστού ανέρχεται στο 3.45** και το διπλό του Εκουαδόρ προσφέρεται στο 2.50** στην πλατφόρμα της Betsson. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 8.5 σουτ στην εστία ανεβαίνει στο 2.90** από 2.70, το να σκοράρει ο Enner Valencia πάει στο 3.20** από 2.90, ενώ το να κρατήσει η Ακτή Ελεφαντοστού ανέπαφη την εστία της το βλέπουμε πλέον στο 3.05** (από 2.83) με την Ενισχυμένη Απόδοση της Betsson.

Παράλληλα, ο συνδυασμός G/G και Over 2.5 γκολ ανέρχεται στο 3.70** (από 3.25), ενώ το να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα το Εκουαδόρ εκτοξεύεται στο 5.15** από 4.80.

Έξι διαδοχικά γκολ/γκολ η Σουηδία

H 1η αγωνιστική του 6ου ομίλου ολοκληρώνεται με τη συνάντηση Σουηδία – Τυνησία που διεξάγεται στο «Estadio BBVA» στη Γουαδαλούπε του Μεξικού. Οι Σκανδιναβοί μετρούν 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα με αντίπαλο την ομάδα από τη Βόρεια Αφρική (3-2 γκολ).

Η Σουηδία μπήκε στο Μουντιάλ από το «παράθυρο» του UEFA Nations League. Κέρδισε το εισιτήριο με το σπαθί της στα ευρωπαϊκά μπαράζ, δείχνοντας πολύ καλύτερη εικόνα αφότου την ανέλαβε ο Γκρέιαμ Πότερ. Διαθέτει παίκτες υψηλού επιπέδου σε κάθε γραμμή και ιδίως στην επίθεση, με τους Ίσακ και Γιόκερες. Τελευταίο της φιλικό ήταν αυτό με την Ελλάδα, 2-2, στο έκτο διαδοχικό της γκολ/γκολ.

Η Τυνησία, από τη μεριά της, τα πήγε πολύ καλά στα προκριματικά της ζώνης της Αφρικής. Πάντως, αφότου κλείδωσε την παρουσία της στο Μουντιάλ, άρχισαν να εμφανίζονται τα ερωτηματικά για το τι μπορεί να πετύχει. Στα φιλικά του Ιουνίου ηττήθηκε 1-0 από την Αυστρία και 5-0 από το Βέλγιο.

Η νίκη της Σουηδίας εμφανίζεται στο 1.95**, ενώ η επικράτηση της Τυνησίας φτάνει στο 4.35** στην πλατφόρμα της Betsson. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να νικήσει ένα ημίχρονο η Τυνησία το βλέπουμε στο 2.80** (από 2.63), το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο ανεβαίνει στο 3.25** (από 3.05), ενώ το Ημίχρονο/Τελικό: Σουηδία/Σουηδία δίνεται πλέον στο 3.45** (από 3.15).

Ταυτόχρονα, το Over 1.5 γκολ από πλευράς Τυνησίας πάει στο 4.25** (από 3.95) με την Ενισχυμένη Απόδοση, ενώ το να είναι πρώτος σκόρερ ο Viktor Gyokeres ανέρχεται στο 4.40** (από 4.00).

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**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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