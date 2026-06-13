Οι «Μάγοι» επιστρέφουν: Ώρα για το Hexa της Βραζιλίας!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο πλησιάζει και η ποδοσφαιρική υφήλιος κινείται ήδη στον ρυθμό της σάμπα. Όταν κουβεντιάζουμε για Μουντιάλ, υπάρχει μια ομάδα που δεν χρειάζεται συστάσεις. Η «Σελεσάο» δεν παίζει απλά ποδόσφαιρο· το μετατρέπει σε τέχνη, προσφέρει θέαμα και κουβαλάει στις πλάτες της το DNA του απόλυτου νικητή.

Φέτος, οι «Μάγοι της Μπάλας» είναι έτοιμοι να πατήσουν το γκάζι, να μαγέψουν τα πλήθη και να φέρουν το πολυπόθητο 6ο αστέρι (Hexa) πίσω στη γενέτειρά τους!

Joga Bonito: Το ποδόσφαιρο στην πιο αγνή του μορφή

Η Εθνική Βραζιλίας κατεβαίνει στο τουρνουά με ένα ρόστερ που τρομάζει κάθε αντίπαλο. Με την παραδοσιακή συνταγή του Joga Bonito, τη φαντασία στο transition, την απρόβλεπτη ντρίμπλα και την αστείρευτη ποιότητα από τη μέση και μπροστά, η Βραζιλία δεν είναι απλά ένα από τα φαβορί… είναι το σημείο αναφοράς της διοργάνωσης.

Ένας συνδυασμός από «μπαρουτοκαπνισμένους» σταρ των ευρωπαϊκών γηπέδων και νεαρά “wonderkids” που διψάνε για διάκριση.Η βαριά κίτρινη φανέλα μπαίνει στο γήπεδο και ο αντίπαλος ξεκινάει ήδη με πίεση.

Θα το σηκώσει η «Σελεσάο»; Ζήσε το Μουντιάλ στη Novibet!

Η Novibet σε βάζει στην πρώτη γραμμή της δράσης για να ζήσεις κάθε λεπτό της πορείας των Βραζιλιάνων προς τη δόξα. Θα καταφέρουν οι «Μάγοι» να επιβεβαιώσουν τα προγνωστικά και να κάτσουν ξανά στον θρόνο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου;

Η επιλογή να αναδειχθεί η Βραζιλία Νικήτρια Διοργάνωσης φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των αποδόσεων της Novibet, ενώ τα custom bets για τον πρώτο σκόρερ της ομάδας και τα Over/Under στα γκολ της στη φάση των ομίλων αναμένεται να πάρουν «φωτιά».

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