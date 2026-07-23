Ντινάμο Κιέβου – ΠΑΟΚ: Η πρώτη μάχη Ευρώπης με έπαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του, στον 2ο προκριματικό του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την Ντιναμό Κιέβου σε μια διπλή αναμέτρηση με στόχο το επόμενο βήμα. Στη Stoiximan, οι αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων για την ευρωπαϊκή τους πορεία, αποκτούν μεγάλο στοιχηματικό ενδιαφέρον και φυσικά συνοδεύονται από έπαθλο* ανταμοιβής!

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Θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ να επιβάλλει τον ρυθμό του και να κάνει το πρώτο αποφασιστικό βήμα πρόκρισης ή η Ντιναμό θα του χαλάσει τα πλάνα;

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