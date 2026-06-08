Νίκη – τίτλου με… οκτάποντο της Interwetten!

Η νίκη στον τρίτο τελικό των playoffs του πρωταθλήματος μπάσκετ σημαίνει (σχεδόν) σίγουρος τίτλος. Στις τελευταίες δέκα μονομαχίες μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για το στέμμα του πρωταθλητή, στις οκτώ η ομάδα που νίκησε στο τρίτο παιχνίδι, κατέκτησε εντέλει και την κορυφή.

Μοναδικές εξαιρέσεις, οι οποίες όμως επιβεβαιώνουν και τον (άτυπο) κανόνα, οι σεζόν 2013-14 και 2016-17, όπου οι Ερυθρόλευκοι πήραν τη νίκη στο τρίτο ματς, αλλά το Τριφύλλι ήταν αυτό που κάθισε τελικά στον θρόνο, τον οποίο διεκδικούν και φέτος οι δύο κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας.

Ο τρίτος, καθοριστικός τελικός στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Δευτέρα 08/06, 21:00), βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες με 1-1 νίκες, με τον Ολυμπιακό να «χτυπάει» πρώτος στο ΣΕΦ (82-76) και τον Παναθηναϊκό να απαντάει στο ΟΑΚΑ (68-58).

Η Interwetten βάζει… τρίποντο από την σέντρα με απόδοση 8.00*, η οποία προκύπτει από Bet Builder με τέσσερις επιλογές, όσοι και οι τελικοί που δεδομένα θα διεξαχθούν φέτος, παρότι είναι πολύ πιθανό η σειρά να οδηγηθεί σε πέμπτο ματς, κάτι που μεταξύ των δύο Αιωνίων έχει συμβεί έντεκα φορές στο παρελθόν.

Έχουμε και λέμε: Να σημειώσει πάνω από 19,5 πόντους ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος δεν έχει δείξει στους τελικούς τον πραγματικό του εαυτό, να πετύχει πάνω από 1,5 τρίποντο ο σταθερά καλός Τσέντι Όσμαν, να μαζέψει πάνω από 7,5 ριμπάουντ ο κυρίαρχος στους αιθέρες Νίκολα Μιλουτίνοφ και να μοιράσει πάνω από 3,5 ασίστ ο πάντα πολύτιμος Τζέριαν Γκραντ.

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