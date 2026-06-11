Μουντιάλ 2026: Το παιχνίδι ξεκίνησε ήδη στην Elabet – ανακάλυψε αμέτρητες μακροχρόνιες αγορές

Η ώρα για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη έφτασε. Το Μουντιάλ 2026 ξεκινά απόψε και μαζί του αρχίζει ένα ταξίδι γεμάτο φαβορί, εκπλήξεις και ιστορίες που θα γραφτούν μπροστά στα μάτια εκατομμυρίων φιλάθλων σε όλο τον κόσμο.

Πριν ακόμη κυλήσει η μπάλα, οι συζητήσεις έχουν ήδη πάρει φωτιά. Θα καταφέρει η Ισπανία να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί; Θα διατηρήσει τον τίτλο ο Λιονέλ Μέσι; Θα επιστρέψει η Γαλλία στην κορυφή; Μπορεί η Αγγλία να φτάσει μέχρι το τέλος; Ή μήπως η Βραζιλία, η Πορτογαλία και οι υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις κρύβουν τις απαντήσεις;

Στην Elabet, οι μακροχρόνιες αγορές του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 προσφέρουν αμέτρητες επιλογές για όσους θέλουν να μπουν ακόμα πιο βαθιά στο κλίμα της διοργάνωσης…

Τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου

Ισπανία – 5.50

Γαλλία – 6.50

Αγγλία – 7.50

Πορτογαλία – 9.00

Βραζιλία – 9.00

Η Ισπανία βρίσκεται στην κορυφή των αποδόσεων, με τη Γαλλία και την Αγγλία να ακολουθούν, ενώ Βραζιλία και Πορτογαλία παραμένουν σταθερά ανάμεσα στις ομάδες που θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι το φινάλε της διαδρομής.

Η μάχη του πρώτου σκόρερ

Κιλιάν Εμπαπέ – 7.00

Χάρι Κέιν – 8.00

Λιονέλ Μέσι – 12.00

Μικέλ Ογιαρθάμπαλ – 15.00

Έρλινγκ Χάαλαντ – 16.00

Οι μεγάλοι σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ετοιμάζονται να διεκδικήσουν και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Ο Εμπαπέ ξεκινά από θέση ισχύος, ο Κέιν παραμένει μία από τις πιο αξιόπιστες επιθετικές λύσεις, ενώ ο Μέσι συνεχίζει να τραβά τα βλέμματα σε κάθε μεγάλη διοργάνωση.

Να φτάσουν στον τελικό

Ισπανία – 3.30

Γαλλία – 3.80

Αγγλία – 4.05

Βραζιλία – 5.00

Πορτογαλία – 5.00

Να φτάσουν στα ημιτελικά

Ισπανία – 2.18

Γαλλία – 2.55

Αγγλία – 2.62

Αργεντινή – 2.95

Πορτογαλία – 3.00

Να φτάσουν στα προημιτελικά

Ισπανία – 1.70

Αγγλία – 1.70

Γαλλία – 1.85

Βραζιλία – 1.88

Αργεντινή – 1.98

Να φτάσουν στη φάση των «16»

Ισπανία – 1.25

Γαλλία – 1.25

Αγγλία – 1.30

Βραζιλία – 1.40

Αργεντινή – 1.44

Και φυσικά, οι επιλογές δεν τελειώνουν εδώ. Στην Elabet θα βρείτε αγορές για φιναλίστ, ακριβή σειρά κατάταξης, MVP της διοργάνωσης, καλύτερο τερματοφύλακα, κορυφαία ήπειρο, συνδυαστικά ειδικά στοιχήματα και δεκάδες ακόμη επιλογές που κρατούν το ενδιαφέρον αμείωτο από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα του τουρνουά.

Γιατί το Μουντιάλ δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά κάθε αγώνα. Είναι οι προβλέψεις, οι αναλύσεις, οι διαφωνίες με την παρέα, τα μεγάλα φαβορί, οι εκπλήξεις και οι στιγμές που μένουν στην ιστορία.

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