Μεγάλες αναμετρήσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο στη Stoiximan με έπαθλο* ανταμοιβής!

Η δράση στο Παγκόσμιο συνεχίζεται ασταμάτητα και το πρόγραμμα της Παρασκευής και του Σαββάτου φέρνει συναρπαστικές αναμετρήσεις! Η Νότια Κορέα κοντράρεται με την Τσεχία, ο Καναδάς αντιμετωπίζει τη Βοσνία, οι ΗΠΑ συγκρούονται με την Παραγουάη, ενώ το Κατάρ δοκιμάζεται απέναντι στην Ελβετία.

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Το 2016, η Νότια Κορέα πέρασε με μεγάλο διπλό από την Πράγα επικρατώντας 2-1 της Τσεχίας, σε ένα ματς όπου οι Κορεάτες “πάγωσαν” τους γηπεδούχους με δύο γκολ πριν το ημίχρονο. Η Βοσνία επιστρέφει σε Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 2014, όμως απέναντί της βρίσκει τον πιο “καυτό” Καναδά των τελευταίων δεκαετιών, με τον Αλφόνσο Ντέιβις να μετατρέπει κάθε παιχνίδι σε show ταχύτητας και έντασης. Οι ΗΠΑ καλούνται να εκμεταλλευτούν τη δύναμη της έδρας απέναντι στην πάντα ανταγωνιστική Παραγουάη. Την ίδια στιγμή, το Κατάρ ψάχνει μία μεγάλη νίκη απέναντι στην έμπειρη Ελβετία, σε ένα παιχνίδι χωρίς απόλυτο “φαβορί”!

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