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Ματσάρα στο Αγγλία – Κροατία με έπαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan!

Ματσάρα στο Αγγλία - Κροατία με έπαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan!

Το Παγκόσμιο συνεχίζεται με μία αναμέτρηση που μοιάζει βγαλμένη από τα νοκ άουτ της διοργάνωσης του 2018. Αγγλία και Κροατία συναντιούνται ξανά σε ένα παιχνίδι γεμάτο ιστορία και τεράστιο στοιχηματικό ενδιαφέρον!

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Οι δύο ομάδες κουβαλούν μία από τις πιο χαρακτηριστικές αντιπαλότητες των τελευταίων ετών σε Παγκόσμιο. Η Κροατία είχε “σβήσει” το όνειρο της Αγγλίας στον ημιτελικό του 2018 και η μεταξύ τους κόντρα παραμένει μία από τις πιο έντονες της σύγχρονης εποχής. Τώρα, η Αγγλία αναζητά τη δική της απάντηση με μία από τις πιο ταλαντούχες γενιές της ιστορίας της, ενώ οι Κροάτες θέλουν να αποδείξουν για ακόμη μία φορά ότι ξέρουν να εμφανίζονται στα μεγάλα ραντεβού!

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Θα πάρει η Αγγλία μία άτυπη ποδοσφαιρική «εκδίκηση» για το 2018 ή η Κροατία θα επιβεβαιώσει ξανά τον χαρακτήρα της ομάδας που δεν φοβάται κανέναν αντίπαλο; Ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια της φάσης των ομίλων είναι εδώ και στη Stoiximan έχεις την ευκαιρία να βρεις πολλές προσφορές γύρω από αυτό.

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