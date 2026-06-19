ΗΠΑ – Αυστραλία με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Οι ΗΠΑ φιλοξενούν στο Σιάτλ την Αυστραλία στο ντέρμπι κορυφής του 4ου ομίλου, που ενδέχεται να κρίνει ένα από τα πρώτα εισιτήρια για τα νοκ-άουτ της διοργάνωσης. Οι γηπεδούχοι μετρούν 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα με αντίπαλο την Αυστραλία (5-3 γκολ).

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Η ομάδα των ΗΠΑ είχε βάλει εξ αρχής πολύ ψηλά τον πήχη των προσδοκιών και φρόντισε να τον ανεβάσει ακόμα περισσότερο με την παρουσία της στο πρώτο της παιχνίδι. Επικράτησε πολύ εύκολα της Παραγουάης με 4-1, σημειώνοντας μάλιστα τα τρία γκολ στο α’ μέρος.

Εντυπωσιακή στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση ήταν και η Αυστραλία. Νίκησε 2-0 την Τουρκία, βάζοντας από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Η αντίπαλός της είχε την κατοχή της μπάλας σε ποσοστό 72%, έκανε πολλές φάσεις, όμως η ίδια άντεξε. Ήταν η 3η νίκη στα 5 τελευταία παιχνίδια της.

Ο άσος των ΗΠΑ τοποθετείται στο 1.62**, ενώ το διπλό της Αυστραλίας παρέχεται στο 5.55** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, το G/G το βρίσκουμε στο 1.92**, ενώ το N/G προσφέρεται στο 1.85**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στην αναμέτρηση που διεξάγεται στο «Seattle Stadium», το να κερδίσουν με μηδέν παθητικό οι ΗΠΑ προσφέρεται στο 2.90** από 2.70, το να νικήσει ένα ημίχρονο η Αυστραλία πάει στο 3.20** από 2.97, ενώ το να σημειωθεί το 1ο τέρμα στο διάστημα 00:00-14:59 ανεβαίνει στο 3.70** από 3.45.

Ακόμη, το να είναι ο πρώτος σκόρερ ο Folarin Balogun ανέρχεται πλέον στο 3.95** από 3.60, ενώ το να βρουν δίχτυα και οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο εκτοξεύεται στο 5.00** από 4.65 στις Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις της Betsson.

Αήττητο εδώ και 30 παιχνίδια το Μαρόκο

Η Σκωτία αντιμετωπίζει στο «Gillette Stadium» στo Φόξμπορο των ΗΠΑ το Μαρόκο για τη 2η αγωνιστική του 3ου ομίλου. Η μοναδική μεταξύ τους μονομαχία ήταν στο Μουντιάλ του 1998, όπου το Μαρόκο επικράτησε με 3-0.

Η Σκωτία μπήκε στο Μουντιάλ με νίκη 1-0 επί της Αϊτής. Έδειξε σοβαρότητα και πειθαρχία. Η ομάδα του Στιβ Κλαρκ έχει αυτοπεποίθηση και ξέρει ότι με θετικό αποτέλεσμα αγγίζει την πρόκριση.

Το Μαρόκο στην πρεμιέρα του έφερε 1-1 με τη Βραζιλία. Στο πρώτο μισάωρο του ματς ήταν καταιγιστικό. Προηγήθηκε και άξιζε να πετύχει τουλάχιστον άλλο ένα γκολ. Στο β’ μέρος έδειξε ανθεκτικότητα, καθώς η Βραζιλία πίεσε για να κάνει την ανατροπή. Έφτασε τα 30 σερί ματς χωρίς ήττα (21 νίκες).

Ο άσος της Σκωτίας ανέρχεται στο 5.45** και το διπλό του Μαρόκου προσφέρεται στο 1.75** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, το Over 2.5 γκολ τοποθετείται στο 2.30**, ενώ το Under 2.5 στο 1.65**.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρει οποτεδήποτε ο Ismael Saibari (Μαρόκο) ανεβαίνει στο 3.10** (από 2.80), το Over 1,5 γκολ στο 1ο ημίχρονο πάει στο 3.50** (από 3.25) και το Over 9.5 σουτ στην εστία παρέχεται στο 3.80** (από 3.53).

Ταυτόχρονα, το Over 1,5 σουτ στην εστία από τον Che Adams (Σκωτία) το βλέπουμε στο 5.35** (από 5.00), ενώ το να σημειωθεί το πρώτο γκολ στο διάστημα 00:00-14:59 βρίσκεται στο 4.30** (από 4.00) στις Ενισχυμένες Αποδόσεις της Betsson.

Έξι σερί γκολ/γκολ η Βραζιλία

Για τον ίδιο όμιλο, η Βραζιλία κοντράρεται με την Αϊτή στο «Lincoln Financial Field» στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Η ομάδα που καθοδηγεί ο Κάρλο Αντσελότι έχει να επιδείξει 3 νίκες σε ισάριθμα ματς με την Αϊτή (17-1 γκολ).

Η Βραζιλία άρχισε το ταξίδι της στο Μουντιάλ με ισοπαλία 1-1 κόντρα στο Μαρόκο. Κατώτερη στο πρώτο μισάωρο, θα μπορούσε να δεχθεί και άλλο γκολ. Στη συνέχεια ισορρόπησε και ισοφάρισε, ενώ στο β’ μέρος ήταν καλύτερη και θα μπορούσε να σκοράρει ξανά. Ήταν το έκτο διαδοχικό της γκολ/γκολ.

Η Αϊτή ηττήθηκε με 1-0 από τη Σκωτία στη δική της πρεμιέρα. Ήταν μαχητική, έδειξε πάθος και θάρρος. Ωστόσο, αυτά τα στοιχεία δεν ήταν αρκετά, με τη διαφορά ποιότητας και εμπειρίας να κρίνουν την αναμέτρηση.

Η νίκη της Βραζιλίας βρίσκεται στο 1.16** και το διπλό της Αϊτής εκτοξεύεται στο 21.00** στην πλατφόρμα της Betsson. Με Bet Builder, η επιλογή ημίχρονο/τελικό:1/1 & Over 3,5 γκολ & να σκοράρει 2 ή περισσότερα γκολ ο Vinicius Junior (Βραζιλία) πληρώνει 3.72**.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 2.5 σουτ στην εστία από τον Igor Thiago ανεβαίνει στο 2.80** (από 2.60), το να σημειωθεί το 1ο τέρμα στο διάστημα 00:00-14:59 πάει στο 3.15** (από 2.96), ενώ το Over 5,5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο δίνεται στο 2.90** (από 2.72).

Επιπλέον, το Over 11.5 σουτ στην εστία ανέρχεται στο 3.10** (από 2.90), το Over 05 ασίστ από τον Lucas Paqueta (Βραζιλία) προσφέρεται πλέον στο 3.95** (από 3.70), ενώ το ακριβές σκορ 2-0 εμφανίζεται στο 7.30** από 6.80. Με τη Σούπερ Ενίσχυση της Betsson, το να είναι πρώτος σκόρερ ο Vinicius Junior εντοπίζεται στο 4.40** από 3.50.

Οι δύο ηττημένες στην Καλιφόρνια

Η 2η αγωνιστική του 4ου ομίλου ολοκληρώνεται με τη συνάντηση Τουρκία – Παραγουάη, η οποία διεξάγεται στο «Levi’s Stadium» της Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια.

Η Τουρκία έχασε 2-0 από την Αυστραλία. Έδειξε κάποια καλά στοιχεία κατά διαστήματα, έχασε ευκαιρίες, αλλά ήταν αναποτελεσματική και στις δύο περιοχές. Φυσικά, αυτό της κόστισε ακριβά και τώρα ψάχνει να μπει στο σωστό μονοπάτι.

Η Παραγουάη βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση. Ηττήθηκε με 4-1 από τις ΗΠΑ και σε κανένα σημείο δεν ήταν στο επίπεδο της αντιπάλου της. Η φετινή είναι η πρώτη της παρουσία σε Μουντιάλ μετά από τρεις διοργανώσεις. Στην προηγούμενη που συμμετείχε, το 2010, έφτασε ως τα προημιτελικα.

Η επικράτηση της Τουρκίας εντοπίζεται στο 2.05** και το διπλό της Παραγουάης τοποθετείται στο 3.85** στην πλατφόρμα της Betsson. Το στοίχημα με έτοιμο παρολί νίκη Τουρκίας & Over 2,5 γκολ & Over 4,5 σουτ στην εστία η Τουρκία δίνεται στο 4.45**.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 9,5 σουτ στην εστία πάει στο 3.05** από 2.87, το Over 1,5 σουτ στην εστία από τον Alex Adrian Arce Barrios (Παραγουάη) ανεβαίνει στο 4.05** (από 3.80), ενώ το Over 0,5 ασίστ από τον Arda Guler (Τουρκία) ανέρχεται στο 4.30** (από 4.00).

Ακόμη, το να σημειωθεί το 1ο γκολ από το 00:00 έως το 14:59 εμφανίζεται στο 4.10** από 3.85, το Over 5,5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο ανεβαίνει στο 4.05** από 3.80, ενώ τον συνδυασμό νίκη Τουρκίας και Over 2.5 γκολ το βλέπουμε πλέον στο 3.90** από 3.55. Στις Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρει ο Kerem Akturkoglu (Τουρκία) πάει στο 4.00** (από 3.20).

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