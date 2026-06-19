Η Βραζιλία ψάχνει αντίδραση, η Τουρκία το πρώτο της τρίποντο με 1UP* και συνολικά έπαθλα έως 1.000.000€*!

Το Παγκόσμιο συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων αρχίζει να διαμορφώνει τα πρώτα δεδομένα για την πρόκριση.

Οι βαθμοί πλέον αποκτούν μεγαλύτερη αξία, τα περιθώρια στενεύουν και κάθε αποτέλεσμα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στη μάχη για τα νοκ άουτ.

Η ένατη ημέρα της διοργάνωσης φέρνει στο προσκήνιο τη Βραζιλία, τις ΗΠΑ, τη Σκωτία, το Μαρόκο και την Τουρκία, ενώ το αγαπημένο 1UP* της Superbet ταξιδεύει στην αναμέτρηση με την Παραγουάη.

ΗΠΑ – Αυστραλία: Οι Αμερικανοί θέλουν να συνεχίσουν με φόρα

Μετά την εντυπωσιακή νίκη επί της Παραγουάης στην πρεμιέρα, οι ΗΠΑ θέλουν να κάνουν ακόμη ένα βήμα προς την πρόκριση.

Ο Κρίστιαν Πούλισικ συνεχίζει να αποτελεί τον ηγέτη της ομάδας, ενώ η Αυστραλία γνωρίζει πως ένα θετικό αποτέλεσμα μπορεί να αλλάξει πλήρως τις ισορροπίες του ομίλου.

Σκωτία – Μαρόκο: Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μάχες της ημέρας

Η Σκωτία ξεκίνησε ιδανικά το Παγκόσμιο απέναντι στην Αϊτή και τώρα καλείται να αντιμετωπίσει μία από τις πιο ποιοτικές ομάδες της διοργάνωσης.

Το Μαρόκο, που έφτασε στα ημιτελικά του προηγούμενου Παγκοσμίου, διαθέτει εμπειρία, ποιότητα και παίκτες που μπορούν να κρίνουν ένα παιχνίδι σε μία στιγμή.

Μία αναμέτρηση που δύσκολα αφήνει κάποιον αδιάφορο.

Βραζιλία – Αϊτή: Η “Seleção” ψάχνει την πρώτη της νίκη

Η Βραζιλία δεν κατάφερε να ξεκινήσει με νίκη απέναντι στο Μαρόκο και τώρα καλείται να βγάλει αντίδραση.

Οι Βινίσιους, Ροντρίγκο και η παρέα τους γνωρίζουν ότι κάθε απώλεια βαθμών μπορεί να δημιουργήσει πίεση ενόψει της συνέχειας.

Απέναντι βρίσκεται μία Αϊτή που ήδη έχει κερδίσει τον σεβασμό όλων με την συμμετοχή της σε τελική φάση Παγκοσμίου και θέλει να συνεχίσει να ζει το όνειρό της.

1UP* στην Τουρκία απέναντι στην Παραγουάη!

Ένα από τα παιχνίδια που συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον στη δεύτερη αγωνιστική του Δ’ Ομίλου είναι η αναμέτρηση ανάμεσα στην Τουρκία και την Παραγουάη.

Οι Τούρκοι θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα της πρεμιέρας από την Αυστραλία και να επιστρέψουν δυναμικά στη μάχη της πρόκρισης.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται στον Αρντά Γκιουλέρ, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της διοργάνωσης και παίκτη που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες με μία μόνο ενέργεια.

Η Παραγουάη, από την άλλη, γνωρίζει ότι ένα θετικό αποτέλεσμα μπορεί να τη φέρει ακόμη πιο κοντά στα νοκ άουτ.

Και επειδή κάθε ημέρα του Παγκοσμίου θέλει το δικό της highlight, η Superbet προσφέρει το αγαπημένο 1UP* για νίκη της Τουρκίας.

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Super Predictor: Ώρα να αποδείξεις ότι ξέρεις Παγκόσμιο

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