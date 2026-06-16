Η Betsson σε στέλνει στη μεγάλη συναυλία του DJ Hugel με super giveaway!

VIP εμπειρίες και διπλές προσκλήσεις για το μουσικό event του καλοκαιριού

Η Betsson σου δίνει τη δυνατότητα να ζήσεις από κοντά τη μεγάλη συναυλία του DJ Hugel στο Θέατρο Βράχων, μέσα από μοναδικά giveaways γεμάτα μουσική και εμπειρίες. Συγκεκριμένα, μέσα από το Instagram της Betsson θα βρεις ένα giveaway για 2 διπλές VIP προσκλήσεις, με backstage πρόσβαση, ενώ στο betsson.gr έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις 15 διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μουσική βραδιά της χρονιάς.

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Η συναυλία του διεθνώς καταξιωμένου DJ και παραγωγού Hugel θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 στο εμβληματικό Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» στη Βύρωνα, με την Betsson να αποτελεί χορηγό της εκδήλωσης.

Ο Hugel, γνωστός για τις παγκόσμιες επιτυχίες του και τον χαρακτηριστικό του ήχο που συνδυάζει latin, house και tropical επιρροές, έρχεται στην Αθήνα για να χαρίσει στο ελληνικό κοινό μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη ρυθμό και ενέργεια. Με κομμάτια που έχουν κατακτήσει τα διεθνή charts και έχουν ακουστεί σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ο Γάλλος καλλιτέχνης υπόσχεται ένα live set που θα μετατρέψει το Θέατρο Βράχων σε ένα τεράστιο dance floor κάτω από τα αστέρια.

Το μοναδικό φυσικό σκηνικό του Θεάτρου Βράχων, σε συνδυασμό με την παγκόσμιας κλάσης παραγωγή της συναυλίας, αναμένεται να δημιουργήσει μια ξεχωριστή εμπειρία τόσο για τους φανς του καλλιτέχνη όσο και για όσους αγαπούν την ηλεκτρονική μουσική.

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