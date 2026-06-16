ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Η Betsson σε στέλνει στη μεγάλη συναυλία του DJ Hugel με super giveaway!

Η Betsson σε στέλνει στη μεγάλη συναυλία του DJ Hugel με super giveaway!

VIP εμπειρίες και διπλές προσκλήσεις για το μουσικό event του καλοκαιριού

Η Betsson σου δίνει τη δυνατότητα να ζήσεις από κοντά τη μεγάλη συναυλία του DJ Hugel στο Θέατρο Βράχων, μέσα από μοναδικά giveaways γεμάτα μουσική και εμπειρίες. Συγκεκριμένα, μέσα από το Instagram της Betsson θα βρεις ένα giveaway για 2 διπλές VIP προσκλήσεις, με backstage πρόσβαση, ενώ στο betsson.gr έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις 15 διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μουσική βραδιά της χρονιάς.

ΠΑΤΑΣ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ GIVEAWAY ΤΗΣ BETSSON

Η συναυλία του διεθνώς καταξιωμένου DJ και παραγωγού Hugel θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 στο εμβληματικό Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» στη Βύρωνα, με την Betsson να αποτελεί χορηγό της εκδήλωσης.

Ο Hugel, γνωστός για τις παγκόσμιες επιτυχίες του και τον χαρακτηριστικό του ήχο που συνδυάζει latin, house και tropical επιρροές, έρχεται στην Αθήνα για να χαρίσει στο ελληνικό κοινό μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη ρυθμό και ενέργεια. Με κομμάτια που έχουν κατακτήσει τα διεθνή charts και έχουν ακουστεί σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ο Γάλλος καλλιτέχνης υπόσχεται ένα live set που θα μετατρέψει το Θέατρο Βράχων σε ένα τεράστιο dance floor κάτω από τα αστέρια.

Το μοναδικό φυσικό σκηνικό του Θεάτρου Βράχων, σε συνδυασμό με την παγκόσμιας κλάσης παραγωγή της συναυλίας, αναμένεται να δημιουργήσει μια ξεχωριστή εμπειρία τόσο για τους φανς του καλλιτέχνη όσο και για όσους αγαπούν την ηλεκτρονική μουσική.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα