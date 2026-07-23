Ντιναμό Κιέβου – ΠΑΟΚ με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Ντιναμό Κιέβου αντιμετωπίζει στην ουδέτερη «Arena Lublin» στο Λούμπλιν της Πολωνίας τον ΠΑΟΚ για την πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης για τα προκριματικά του Europa League. Την επόμενη εβδομάδα το δεύτερο ματς. Η ομάδα που θα περάσει θα παίξει με τη νικήτρια του Χάμαρμπι – Άντερλεχτ. Η αποκλεισμένη πάει στα προκριματικά του Conference League.

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Η Ντιναμό Κιέβου στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε την Ουνιβεριστάτεα Κλουζ. Στο πρώτο ματς έμειναν στο 0-0 αν και ήταν καλύτερη. Στο δεύτερο ματς, στη Ρουμανία, επίσης δεν τα κατάφερε στην κανονική διάρκεια, ούτε στην παράταση, αλλά επιβλήθηκε με 4-2 στα πέναλτι και πήρε την πρόκριση.

Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, έχει μπει σε μια νέα εποχή. Έφυγε ο πιο πετυχημένος προπονητής της ιστορίας του, ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Στη θέση του προσέλαβε τον Αλέσιο Λίσι και το κλαμπ βρίσκεται εν μέσω μιας προσπάθειας ανανέωσης του ρόστερ με μείωση του μέσου όρου ηλικίας. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ορισμένες καλές μεταγραφές, αλλά δεν είναι ολοκληρωμένη ομάδα ακόμη.

Ο άσος της Ντιναμό Κιέβου βρίσκεται στο 2.92** και το διπλό του ΠΑΟΚ πάει στο 2.32** στην πλατφόρμα της Betsson. Το να προκριθεί η ουκρανική ομάδα εμφανίζεται στο 2.22**, ενώ το να περάσει ο ΠΑΟΚ πάει στο 1.60**. Με Bet Builder, η νίκη ΠΑΟΚ & Goal/Goal & Over 2,5 γκολ πληρώνει 4.81**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα βρεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο παιχνίδι που διεξάγεται στην Πολωνία, το Over 9.5 σουτ στην εστία ανεβαίνει στο 2.80** από 2.61, το να σκοράρει ο Matvii Ponomarenko πάει στο 3.15** από 2.85, ενώ το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο ανέρχεται στο 3.25** από 3.05.

Ακόμη, ο συνδυασμός νίκη ΠΑΟΚ και Over 2.5 γκολ δίνεται στο 4.75** από 4.33. Στις Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις της Betsson, το να σκοράρει η να δώσει ασίστ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας εκτοξεύεται στο 3.65** από 2.95.

Πρώτο επίσημο παιχνίδι του Νίστρουπ στον πάγκο του Παναθηναϊκού

Για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, η Πάκσι φιλοξενεί στο «Fehérvári úti Stadion» στο Πάκσι της Ουγγαρίας τον Παναθηναϊκό στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι.

Η Πάκσι ιδρύθηκε το 1952, όμως τις πιο σημαντικές στιγμές της ιστορίας της τις έζησε την τελευταία πενταετία: δύο Κύπελλα Ουγγαρίας, μία 2η και μία 3η θέση. Στον πάγκο της βρίσκεται από τον Φεβρουάριο του 2023 ο 65χρονος Γκιόργκι Μπογκνάρ, που εργάζεται για 2η φορά στην Πάκσι και φυσικά, θεωρείται ο πιο πετυχημένος της. Σε 10 φιλικά σημείωσε 5 νίκες (οι 3 απέναντι σε ερασιτεχνικές αντιπάλους), έφερε δύο ισοπαλίες και γνώρισε 3 ήττες.

Ο Παναθηναϊκός, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Τζέικομπ Νίστρουπ στον πάγκο της, θέλει να πάρει σκορ που θα του δώσει ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα για την πρόκριση. Εξάλλου, ο Δανός κόουτς έχει εξαιρετική παράδοση σε καλοκαιρινούς προκριματικούς γύρους με την Κοπεγχάγη. Στη διάρκεια της προετοιμασίας οι «πράσινοι» πανηγύρισαν τρεις νίκες (Χέλμοντ, Άγιαξ, Γκρασχόπερς) και γνώρισαν μία ήττα (Ραπίντ Βιέννης).

Η νίκη της Πάκσι τοποθετείται στο 5.40**, ενώ αυτή του Παναθηναϊκού προσφέρεται στο 1.52** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, το Over 2,5 γκολ δίνεται στο 1.58** και το Under στο 2.22**, ενώ το G/G στο 1.65** και το N/G είναι στο 2.08**.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο ανεβαίνει στο 2.55** (από 2.40), το Over 1.5 συνολικά σουτ στην εστία από τον Anass Zaroury πάει στο 3.05 (από 2.75), ενώ το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο ανέρχεται στο 3.35** (από 3.15).

Επιπλέον, το να είναι πρώτος σκόρερ ο Andreas Tetteh δίνεται στο 4.95** από 4.50, ενώ με τη Σούπερ Ενίσχυση της Betsson ο τριπλός συνδυασμός νίκη Παναθηναϊκού, Over 2.5 γκολ και Over 5.5 σουτ στην εστία από πλευράς «τριφυλλιού» εκτοξεύεται στο 4.00** από 3.14.

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**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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