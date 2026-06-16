Γαλλία – Σενεγάλη με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Γαλλία αντιμετωπίζει στο Νιου Τζέρσεϊ τη Σενεγάλη στο πρώτο παιχνίδι του 9ου ομίλου του Μουντιάλ, που φέρνει μνήμες 2002, όταν στην πρεμιέρα η Σενεγάλη είχε νικήσει με 1-0 τη νικήτρια της προηγούμενης διοργάνωσης, Γαλλία.

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Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν προκρίθηκε δια περιπάτου στην τελική φάση. Με πέντε νίκες και μία ισοπαλία τερμάτισε πολύ εύκολα στην κορυφή του 3ου προκριματικού ομίλου της Ευρώπης. Σε ένα ημερολογιακό έτος έχει γνωρίσει μόλις μία ήττα σε συνολικά 11 ματς, φιλικά και επίσημα. Αυτή πάντως, ήρθε στο προτελευταίο της φιλικό, στις 4 Ιουνίου, από μια άλλη αφρικανική ομάδα, την Ακτή Ελεφαντοστού.

Η Σενεγάλη κατέκτησε τον Γενάρη το Κόπα Άφρικα στο γήπεδο, όμως το έχασε στα χαρτιά, σε μία πρωτοφανή δικαστική απόδοση στα ποδοσφαιρικά δεδομένα. Με την υπόθεση να μην έχει τελεσιδικήσει στο CAS, η ομάδα ονειρεύεται να καταγράψει άλλη μία σημαντική παρουσία σε διεθνές επίπεδο. Η αφρικανική ομάδα μετέχει για 4η φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο και για 3η συνεχόμενη.

Η νίκη της Γαλλίας τοποθετείται στο 1.50**, ενώ αυτή της Σενεγάλης στο 7.30** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, το Over 2,5 δίνεται στο 1.90** και το Under 2,5 στο 1.92**.

Φυσικά, στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο ματς που διεξάγεται στο «New York Jersey Stadium», το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο ανεβαίνει στο 3.40**, το Over 10.5 συνολικά σουτ στην εστία πάει στο 3.50**, ενώ το να νικήσει ένα ημίχρονο η Σενεγάλη ανέρχεται στο 3.80** από 3.55 που ήταν αρχικά.

Ταυτόχρονα, το να σημειωθεί το πρώτο τέρμα στο διάστημα 00:00-14:59 τοποθετείται στο 3.80** (από 3.55) με την Ενισχυμένη Απόδοση, ενώ το να σημειώσει 2 ή περισσότερα γκολ ο Kylian Mbappe πάει στο 5.25** από 4.75. Αν βρουν και οι δύο ομάδες δίχτυα στο πρώτο ημίχρονο θα πληρώσει 5.30** (από 4.95), ενώ με τη Σούπερ Ενίσχυση της Betsson ο συνδυασμός νίκη Γαλλίας και Over 3.5 γκολ εκτοξεύεται στο 5.15** από 4.30.

Με φιλοδοξίες επιστρέφει στο Μουντιάλ η Νορβηγία

Για τον ίδιο όμιλο, το Ιράκ αντιμετωπίζει τη Νορβηγία στο «Gillette Stadium», στο Φόξμπορο της Μασαχουσέτης.

Το Ιράκ επιστρέφει σε Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια. Κέρδισε το εισιτήριο για το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού μέσω των διεθνών μπαράζ καθώς απέκλεισε τη Βολιβία. Μπορεί να μην έχει τεράστια ποιότητα, αλλά είναι καλά δουλεμένη ομάδα.

Η Νορβηγία κάνει την επανεμφάνισή της σε Μουντιάλ έπειτα από το 1998. Τα πήγε περίφημα στα ευρωπαϊκά προκριματικά και έδειξε πως ωριμάζει και ότι μπορεί να κάνει όνειρα για μια καλή πορεία. Στο τελευταίο της φιλικό, στις 7 Ιουνίου, ήρθε ισόπαλη 1-1 με το Μαρόκο.

Η επικράτηση του Ιράκ ανέρχεται στο 18.50**, ενώ η νίκη της Νορβηγίας προσφέρεται στο 1.19** στην πλατφόρμα της Betsson. Αναφορικά με τα γκολ, το Over 2.5 δίνεται στο 1.58** και το Under 2.5 στο 2.42**.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο ανεβαίνει στο 2.40** (από 2.25), ο συνδυασμός νίκη Νορβηγίας και Over 3.5 γκολ πάει στο 2.90** (από 2.65), το Over 10.5 συνολικά σουτ στην εστία το βλέπουμε στο 3.10** (από 2.90), ενώ η διπλή ευκαιρία υπέρ του Ιράκ εκτοξεύεται στο 5.10** (από 4.75).

Απέναντι στη δυνατή αμυντικά Αλγερία η κάτοχος Αργεντινή

Για την πρώτη αγωνιστική του 10ου ομίλου η Αργεντινή κοντράρεται με την Αλγερία στο «Arrowhead Stadium» του Κάνσας Σίτι των ΗΠΑ.

Η Αργεντινή μπαίνει στο Μουντιάλ με όνειρα να διεκδικήσει τον τίτλο. Στο εσωτερικό της γνωρίζουν πως το να κάνει το back-to-back είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Ωστόσο, βασίζεται στον Λιονέλ Μέσι και στην ομοιογένεια του συγκροτήματός της, που δεν έχει πολλές αλλαγές σε σύγκριση με το Μουντιάλ 2022.

Η Αλγερία επιστρέφει στο Μουντιάλ έπειτα από 12 χρόνια. Τα τελευταία έτη έγινε ανανέωση στο ρόστερ της, ενώ στον πάγκο της κάθεται ο πολύπειρος Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς. Στα προκριματικά τα πήγε πάρα πολύ καλά, ενώ στα 4 φετινά φιλικά της δεν δέχτηκε γκολ.

Ο άσος της Αργεντινής βρίσκεται στο 1.41** και το διπλό της Αλγερίας ανεβαίνει στο 9.30** στην πλατφόρμα της Betsson. Επιπλέον, το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνεται στο 2.22**, την ώρα που το N/G το βλέπουμε στο 1.62**.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις της Betsson, το Over 6.5 συνολικά σουτ στην εστία από πλευράς Αργεντινής πάει στο 3.05** (από 2.84), το να είναι πρώτος σκόρερ ο Μέσι δίνεται στο 3.65** από 3.30 και το να σημειωθεί το πρώτο γκολ στο διάστημα 00:00-14:59 ανεβαίνει στο 3.85** από 3.60.

Ακόμη, το Over 0,5 ασίστ από τον Thiago Almada ανέρχεται στο 4.30** (από 4.00), το να νικήσει ένα ημίχρονο η Αλγερία πάει στο 4.50** (από 4.20), ενώ το ακριβές σκορ 1-0 προσφέρεται πλέον στο 6.40** (από 6.00). Στις Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις, το combo νίκη Αργεντινής και γκολ/γκολ εκτοξεύεται στο 4.55** από 3.70.

Ντεμπούτο της Ιορδανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Για το ίδιο γκρουπ, η Αυστρία αναμετριέται με την Ιορδανία στο «Levi’s Stadium», του Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ.

Η Αυστρία επανέρχεται σε Μουντιάλ έπειτα από 28 χρόνια. Πρόκειται για μια πολύ καλά δομημένη ομάδα με ταλαντούχους παίκτες που αγωνίζονται σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε κάθε γραμμή. Στα 3 τελευταία παιχνίδια της νίκησε διαδοχικά τις Γκάνα (5-1), Νότια Κορέα (1-0) και Τυνησία (1-0).

Η Ιορδανία παίζει για πρώτη φορά σε Μουντιάλ. Τα πήγε περίφημα στα προκριματικά στη ζώνη της Ασίας. Έδειξε συνέπεια, σταθερότητα και αμυντική προσήλωση. Αυτό που της λείπει σε τεχνικό επίπεδο, προσπαθεί να το καλύψει με το τρέξιμο και την αθλητικότητά της.

Η νίκη της Αυστρίας βρίσκεται στο 1.37** και το διπλό της Ιορδανίας φτάνει στο 9.50** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, το να νικήσει η Αυστρία και τα δύο ημίχρονα σε συνδυασμό με το Over 2,5 γκολ πληρώνει 3.40**.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο πάει στο 2.60** (από 2.42), ενώ το Over 5.5 κόρνερ στο ίδιο διάστημα ανέρχεται στο 3.90** (από 3.65).

Ακόμη, το Over 2.5 συνολικά σουτ στην εστία από τον Michael Gregoritsch ανεβαίνει στο 3.20** (από 3.00), η διπλή ευκαιρία της Ιορδανίας πάει στο 3.35** (από 3.15), ενώ το combo νίκη Αυστρίας και Over 3,5 γκολ το βλέπουμε στο 3.60** (από 3.25) στις Ενισχυμένες Αποδόσεις της Betsson.

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**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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