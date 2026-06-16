Γαλλία – Σενεγάλη με 0% γκανιότα και «Χρυσή Ενίσχυση» σε σκόρερ Ολίσε

Το ταξίδι της Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινάει απέναντι στη Σενεγάλη, σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ματς της φάσης των ομίλων. Στο Μουντιάλ του 2022 οι Μπλε πήγαν μέχρι τον μεγάλο τελικό κόντρα στην Αργεντινή, όμως αυτή τη φορά θέλουν να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής και να σηκώσουν ξανά την κούπα για πρώτη φορά από το 2018. Η συνταγή άλλωστε είναι γνωστή και τα πρόσωπα… οικεία.

Ο Ντιντιέ Ντεσάν ετοιμάζεται να οδηγήσει (πιθανότατα) για μια τελευταία φορά την πατρίδα του σε μεγάλο τουρνουά, τη στιγμή που ο ηγέτης των Τρικολόρ, Κιλιάν Εμπαπέ, είναι ξανά εκεί για να δώσει το έναυσμα της νίκης. Αυτό δεν σημαίνει πάντως πως ο αστέρας της Ρεάλ είναι μόνος του στην επιθετική γραμμή… Για συμπαίκτες άλλωστε έχει τον κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, Ουσμάν Ντεμπελέ, αλλά και τον φορμαρισμένο Ολίσε που έχει εκτοξεύσει τις μετοχές του χάρη σε μια εντυπωσιακή σεζόν με τη Μπάγερν.

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Πριν από μερικό διάστημα μάλιστα, δημοσιεύματα ήθελαν τη Ρεάλ να ετοιμάζει πρόταση 150 εκατομμυρίων ευρώ για πάρτη του και ο ίδιος απέδειξε το γιατί λίγες ημέρες αργότερα, όταν με προσωπικό χατ τρικ απέναντι στην Ιρλανδία οδήγησε τους Γάλλους στη νίκη με 3-1 στο τελευταίο τους φιλικό προετοιμασίας πριν από την έναρξη του Μουντιάλ. Ήταν το κατάλληλο αποτέλεσμα μετά από μια απρόσμενη ήττα με 2-1 από την Ακτή Ελεφαντοστού, η οποία ίσως να παρείχε έναν είδους οδηγό προς τη Σενεγάλη για να τον αξιοποιήσει απέναντι στους Τρικολόρ.

ΧΡΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ από 2.85 στο 4.00: Να σκοράρει ο Ολίσε

Οι Αφρικανοί από την πλευρά τους προκρίθηκαν ως αήττητοι στην τελική φάση της διοργάνωσης, αν και ακόμα έχουν να ξεπεράσουν το σοκ της απώλειας του τίτλου του Copa Africa στα «χαρτιά» πίσω στον Μάρτιο. Στον τελικό άλλωστε νίκησαν το Μαρόκο με 1-0 και κατέκτησαν τον τίτλο, όμως η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αφρικής τους τιμώρησε παραδειγματικά για την προσωρινή αποχώρησή τους από το γήπεδο και τους στέρησε το τρόπαιο. Ακόμα κι έτσι, η Σενεγάλη έχει αποδείξει πως πρόκειται για μια κραταιά δύναμη στην Αφρική, η οποία δεν μπορεί να υποτιμηθεί.

Μετά το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, οι ποδοσφαιριστές του Παπέ Τιαό επικράτησαν σε φιλικούς αγώνες απέναντι στο Περού και τη Γκάμπια, όμως η φόρμα τους παρουσίασε πτωτική πορεία πριν από τη σέντρα του Μουντιάλ. Ηττήθηκαν συγκεκριμένα από τις ΗΠΑ με 3-2 κι έφεραν λευκή ισοπαλία απέναντι στη Σαουδική Αραβία, σε ένα ματς που έθεσε τέλος σε ένα εντυπωσιακό σερί σκοραρίσματος 17 αγώνων για τους Σενεγαλέζους.

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